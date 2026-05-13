Se desarrolla cumbre sobre contratación pública para empresas latinas, conectando a emprendedores

Hoy, la alcaldesa Karen Bass organizó la primera Cumbre de Adquisiciones para Empresas Latinas de la ciudad, que reunió a más de 350 propietarios y emprendedores latinos en un evento gratuito enfocado en conectar a las empresas propiedad de latinos con recursos y asistencia técnica para prepararse para la firma de contratos antes de los principales eventos globales que se celebrarán en Los Ángeles. Las pequeñas empresas son la columna vertebral de Los Ángeles y las empresas propiedad de latinos desempeñan un papel importante en la economía, la cultura y la identidad de la ciudad, impulsando la innovación, creando empleos y fortaleciendo los barrios de toda la ciudad.

La cumbre fue organizada por la Oficina del Alcalde, con la participación de Square, Verizon, Los Angeles World Airports, el Puerto de Los Ángeles, US Bank, Meruelo Enterprises, PCL-Webicor JV, Swinerton y el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. El evento brindó a las empresas locales el apoyo y los recursos necesarios para prepararse para la adjudicación de contratos y acceder a oportunidades en los próximos eventos globales importantes que se celebrarán en Los Ángeles. A medida que Los Ángeles se prepara para albergar estos eventos, se generarán contratos por valor de miles de millones de dólares. El alcalde Bass trabaja para garantizar que las empresas propiedad de latinos estén en condiciones de competir y tener éxito.

“Mientras nuestra ciudad se prepara para algunos de los eventos más importantes del mundo, debemos asegurarnos de que las pequeñas empresas de Los Ángeles sean las primeras en beneficiarse de estas oportunidades”, declaró la alcaldesa Karen Bass . La comunidad empresarial latina de Los Ángeles es fundamental para la solidez de nuestra economía y nos aseguramos de que tengan voz y voto. Los negocios propiedad de latinos son vitales para nuestro crecimiento, y cuando ellos prosperan, toda nuestra ciudad florece. Cada contrato que se consigue representa dinero que se reinvierte en la comunidad, apoyando empleos, escuelas, viviendas y vecindarios.

“Mientras Los Ángeles se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Super Bowl 2027 y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28, nuestra comunidad empresarial está entrando en una era histórica de oportunidades”, declaró Darrell Sauceda, presidente de la Cámara de Comercio Latina de Los Ángeles . “Nos comprometemos a garantizar que las empresas propiedad de latinos compitan y obtengan contratos importantes vinculados a estos eventos transformadores. Agradecemos a la alcaldesa Karen Bass su liderazgo y compromiso para convertir las conexiones en oportunidades reales de contratación que fortalecen a Los Ángeles”.

“Como el banco comercial número uno al servicio de Los Ángeles durante más de 110 años, Bank of America se enorgulleció de participar en este evento como moderador del panel para ayudar a más empresas locales a obtener oportunidades de contratación”, dijo Raul Anaya, presidente de Bank of America en Los Ángeles . “Los Ángeles tiene amplia experiencia organizando eventos de gran envergadura, como los de la Copa Mundial, que se acercan rápidamente. Por eso, Bank of America ha estado trabajando con la comunidad empresarial sobre lo que se necesita para licitar, ganar y luego escalar para cumplir con los requisitos contractuales, así como con pequeños negocios locales para aprovechar el efecto positivo de estos eventos y hacer crecer su marca”.

“En LADWP nos enorgullece participar en la Cumbre de Adquisiciones de Empresas Latinas y conectar con las diversas empresas que apoyan a Los Ángeles”, declaró David W. Hanson, Gerente General Interino del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles . “La diversidad de proveedores es fundamental para nuestra forma de trabajar. Al ampliar el conocimiento sobre las oportunidades de contratación y mejorar el acceso a la información y la comunicación, fortalecemos las alianzas con proveedores locales y diversos calificados para brindar un servicio confiable y de calidad a nuestros clientes”.

“Como una de las empresas latinas más grandes del país, Meruelo Enterprises se enorgullece de apoyar iniciativas que amplían las oportunidades económicas y fortalecen nuestras comunidades”, declaró Luis Armona, propietario principal de Meruelo Enterprises . “Agradecemos a la alcaldesa Bass su liderazgo en la creación de oportunidades que ayudan a las pequeñas empresas latinas a competir por proyectos vinculados a los próximos eventos globales de Los Ángeles. Durante décadas, hemos invertido en California creando empleos sindicalizados bien remunerados, apoyando a las pequeñas empresas y fortaleciendo las comunidades de Los Ángeles. La contratación pública inclusiva ayuda a garantizar que las empresas de todos los tamaños tengan la oportunidad de crecer y contribuir al futuro económico de la ciudad”.

Los participantes asistieron a paneles dirigidos por expertos, recibieron asistencia técnica y establecieron contactos con representantes de destacadas organizaciones deportivas, de entretenimiento y gubernamentales. La cumbre representa un paso más en los esfuerzos del alcalde Bass para garantizar que la diversa comunidad empresarial de Los Ángeles se beneficie de estas históricas oportunidades económicas.

Además de ser sede de la Cumbre de Adquisiciones Empresariales Latinas, el alcalde Bass ha tomado varias medidas recientes para apoyar a las empresas locales y preparar a los angelinos para los próximos eventos mundiales, entre ellas:

Organización de la Cumbre Anual de Adquisiciones Deportivas y de Entretenimiento de 2025 : El año pasado, 1.600 empresas y emprendedores locales asistieron a la segunda Cumbre Anual de Adquisiciones Deportivas y de Entretenimiento del alcalde Bass, que brindó a las empresas locales apoyo y recursos para aprovechar las oportunidades que ofrecen los próximos grandes eventos mundiales que tendrán lugar en Los Ángeles.

Se creó ProcureLA , en colaboración con el Consorcio Asiático del Pacífico para el Empleo (PACE), para brindar apoyo individualizado, capacitación y asistencia con la certificación y el desarrollo de propuestas. El alcalde anunció recientemente que el programa ha ayudado a las empresas a obtener contratos por valor de 45 millones de dólares hasta la fecha.

Se ha puesto en marcha el Programa de Financiación de Contratos de la Ciudad , respaldado por una donación de 1 millón de dólares de Banc of California, para ayudar a las pequeñas empresas a acceder a capital y competir por contratos municipales.

Finalización de la ampliación y modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles, con una inversión de 2.600 millones de dólares , para fortalecer la capacidad de la ciudad de atraer eventos internacionales y turismo.

Presentamos el nuevo Business Navigator , una plataforma online centralizada para permisos, recursos y oportunidades de contratación.

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