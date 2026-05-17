Sacan a más de 35 angelinos de las calles y los lleva a viviendas seguras

Esta semana, la alcaldesa Karen Bass ayudó a más de 35 angelinos sin hogar a salir de la calle y acceder a una vivienda segura y estable gracias a una exitosa operación de Inside Safe en Boyle Heights. El equipo de Inside Safe conectó a los residentes del campamento con atención médica vital y servicios sociales, al tiempo que retiraba tiendas de campaña y escombros cerca del puente de la Calle 6 y en el Parque Hollenbeck.

“Cuando asumí el cargo, heredé una de las peores crisis de vivienda del país y una crisis de personas sin hogar que se estaba descontrolando”, declaró la alcaldesa Karen Bass. “Mis predecesores dejaron a la gente en la calle y les dijeron que esperaran —a veces durante años— por una vivienda que aún no existía. Me niego a que nuestras calles sean una sala de espera, y bajo mi liderazgo, estamos sacando a la gente de las tiendas de campaña y ofreciéndoles viviendas temporales a un ritmo sin precedentes en la ciudad. Y por primera vez, el número de personas sin hogar ha disminuido durante dos años consecutivos”.

“Esta operación es el resultado de un compromiso a largo plazo con las alianzas comunitarias y la labor humanitaria”, declaró el concejal Jurado. “El verdadero progreso se logra al tratar a las personas con empatía, ganarnos su confianza y conectar a nuestros vecinos sin hogar con refugios, servicios y un camino hacia la recuperación. Los resultados de hoy demuestran lo que se puede lograr con ese compromiso: nuestros equipos contribuyeron a garantizar que las áreas que rodean el puente de la Sexta Calle y el parque Hollenbeck permanezcan seguras, limpias y accesibles para todos”.

Inside Safe se ha convertido en un pilar fundamental del progreso de Los Ángeles en la lucha contra la falta de vivienda, contribuyendo a dos años consecutivos de descensos generales, incluyendo una reducción de casi el 18 % en la indigencia en las calles, un hito sin precedentes en Los Ángeles, incluso cuando la falta de vivienda sigue aumentando en la mayoría de las grandes ciudades del país. Bajo el liderazgo de la alcaldesa Bass, la ciudad también ha alcanzado un hito histórico, registrando su primer descenso en el número de muertes de personas sin hogar.

El programa Inside Safe se basa en un enfoque centrado en las relaciones, que prioriza la confianza, la compasión y la transición voluntaria a la vivienda. Los especialistas de asistencia social trabajan en estrecha colaboración con las personas sin hogar de Los Ángeles para conectarlas con alojamiento temporal, atención médica vital y servicios sociales que les ayuden a recuperarse. En 129 operaciones, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) nunca ha tenido que realizar un arresto. Una serie de testimonios en video de miembros del equipo de Inside Safe en Instagram ofrece una visión de primera mano de este trabajo transformador.

Además de sacar a las personas de las calles, la alcaldesa Bass también se centra en prevenir que las personas y las familias se queden sin hogar. Así es como su administración está abordando cada etapa de la lucha para acabar con la falta de vivienda y construir más viviendas:



Se están eliminando los trámites burocráticos para acelerar la construcción de viviendas asequibles, con más de 42.000 unidades actualmente en proyecto.

Se promulgó la primera actualización de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres de Los Ángeles en 40 años.

Implementar un programa de prevención de desalojos y personas sin hogar, avalado por investigaciones, a través del Fondo del Alcalde.

Impulsar el Programa de Incentivos para la Vivienda en toda la ciudad para ampliar las oportunidades de vivienda a lo largo de los principales corredores, cerca del transporte público y en barrios donde la gente ya vive y trabaja, con casi 29.000 unidades propuestas.

Ampliar la Ordenanza de Reutilización Adaptativa a toda la ciudad para convertir oficinas vacías y estacionamientos en viviendas, con una estimación de más de 43.000 posibles nuevos hogares.

Promover la vivienda innovadora a través de LA4LA y aumentar las oportunidades de vivienda asequible en terrenos propiedad de la ciudad.

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