El valor de las propiedades en el condado de Los Ángeles cayó por debajo de los 2 billones de dólares

Tras un año marcado por devastadores incendios forestales que arrasaron las comunidades de Pacific Palisades y Altadena y perturbaron gravemente el mercado inmobiliario regional, el tasador del condado de Los Ángeles, Jeff Prang, anunció hoy el pronóstico del 15 de mayo para el padrón de tasación de 2026, que proyecta un aumento del 3,9 % en los valores de las propiedades imponibles con respecto a 2025.

De concretarse, esto marcaría el decimosexto año consecutivo de crecimiento para el padrón catastral del condado.

El pronóstico de mayo es una estimación preliminar del padrón catastral y podría variar antes de su cierre a principios de julio. Este pronóstico es una herramienta fundamental para la planificación de los gobiernos locales, ya que les permite elaborar presupuestos basados ​​en los ingresos previstos por impuestos a la propiedad. El padrón catastral refleja el valor de todas las propiedades sujetas a impuestos en el condado de Los Ángeles y constituye un indicador importante de las tendencias económicas e inmobiliarias generales

“Los incendios forestales de 2025 devastaron vecindarios enteros, dañaron más de 23 000 propiedades, cobraron vidas y causaron gran conmoción en el mercado inmobiliario local”, declaró el tasador Prang. “ Nuestra oficina mantiene su compromiso de garantizar que los propietarios reciban todos los beneficios de alivio fiscal a los que tienen derecho. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de tasar de manera justa y equitativa todas las propiedades sujetas a impuestos en todo el condado de Los Ángeles”.

Se prevé que las transferencias de propiedades sean el principal factor que contribuya al crecimiento del registro de tasaciones de este año, añadiendo más de 47.000 millones de dólares en valor tasado.

Se prevé que el ajuste por inflación requerido por la Proposición 13 sea el segundo factor más importante que afecte al padrón, añadiendo el aumento máximo permitido del 2% según la ley estatal y contribuyendo con un estimado de 43 mil millones de dólares al padrón de tasación de 2026.

El tasador también prevé un aumento de 10.500 millones de dólares en nuevas construcciones, mientras que las reducciones por depreciación eliminarán aproximadamente 11.000 millones de dólares del registro de tasación.

El valor neto total estimado de 2,2 billones de dólares generará aproximadamente 27.000 millones de dólares en ingresos por impuestos sobre la propiedad, que financiarán servicios públicos esenciales, como la educación pública, los servicios de emergencia, la atención médica y otras funciones del condado. Las tasaciones se basan en el valor de las propiedades al 1 de enero de 2026.

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