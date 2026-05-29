Atlético de Madrid arremete contra Barcelona por rumores sobre Julián Álvarez

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España–El Atlético de Madrid elevó este jueves el tono de su disputa con el FC Barcelona tras las versiones que vinculan al club azulgrana con un supuesto interés en el delantero argentino Julián Álvarez. La entidad rojiblanca respondió con una serie de publicaciones irónicas en redes sociales y acusó al equipo catalán de promover una campaña de presión y desinformación.

La controversia comenzó luego de distintas informaciones que señalaban una presunta oferta millonaria del Barcelona por el atacante argentino. Ante ello, el Atlético publicó un mensaje adelantando un “comunicado sobre un asunto relevante” y pidió no creer “todo lo que se ve”, especialmente si estaba relacionado con el club catalán.

Posteriormente, el equipo madrileño difundió imágenes editadas de jugadores del Barcelona, como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, vistiendo la camiseta rojiblanca. En tono de sátira, el Atlético simuló ofertas de fichaje con propuestas irónicas que incluían entradas para conciertos, suscripciones y otros elementos simbólicos.

Las publicaciones también incluyeron referencias al director deportivo del Barcelona y mensajes cargados de sarcasmo sobre supuestas negociaciones. Sin embargo, el cruce subió de intensidad con un último mensaje en el que el Atlético denunció una “campaña de acoso y derribo” contra uno de sus futbolistas.

El club madrileño afirmó haber sido objeto de filtraciones, noticias falsas y faltas de respeto en los últimos meses. Además, lanzó críticas directas al Barcelona al mencionar casos polémicos relacionados con arbitraje e inscripciones de jugadores, concluyendo su mensaje con un llamado al “respeto y valores”.

Hasta el momento, el FC Barcelona no ha respondido públicamente a las publicaciones del Atlético de Madrid.

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

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