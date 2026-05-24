Soyapango gana y espera rival para la final

La Academia Soyapango logró su octava victoria en nueve compromisos, y, a falta de una jornada de la ronda regular, espera a su rival para la gran final del Torneo Infantil AA (11-12 años), entre Agabeisi (La Libertad), que se llevó la victoria en la carretera ante Zacamil, y el Colegio Dominico (Santa Ana), que se le complicó el panorama al caer en su visita al departamento oriental de La Unión.

El equipo de Soyapango se impuso en su terreno cómodamente 20 carreras por 7 ante Bengoa; Agabeisi (La Libertad) ganó en su visita a Zacamil con de 21 por 9; mientras La Unión/Meanguera se llevó los honores en casa dejando en el terreno 13 por 12 al Colegio Dominico (Santa Ana).

A falta de una jornada por disputarse, Soyapango (ya clasificado) encabeza la tabla con récord de 8-1, le sigue Agabeisi (La Libertad), con 7-2, a un juego de la punta; Colegio Dominico (Santa Ana), cayó al tercero con registro de 6-3, a dos del primer lugar; mientras ya sin opciones le siguen La Unión/Meanguera con 3-5 (a 4.5), Bengoa 2-6 (a 5.5) y Zacamil 0-9 (a 8.0).

El sábado 30 de mayo, Soyapango visita a Agabeisi; Zacamil irá a Santa Ana y La Unión/Meanguera se medirá en la capital a Bengoa. Si ganan las ardillas serán el segundo finalista, pero si caen derrotadas y triunfa el Colegio Dominico (Santa Ana) se igualarán en el segundo lugar y se tendrá que apelar a las Condiciones de Campeonato para dirimir el segundo finalista.

En el terreno del Parque Jorge Elías Bahaia, de la Ciudadela Don Bosco, en la Ciudad Industrial, el equipo de Soyapango se impuso con marcador de 20 carreras por 7 a Bengoa en cinco entradas, gracias a una ofensiva de nueve imparables, que se combinaron con ocho pecados de la defensiva visitante para cristalizar la victoria.

Domenic García se llevó el triunfo desde la lomita, mientras Germán Correa cargó con la derrota. El primer bate del lineup ganador, Carlos Interiano, destacó a la ofensiva al ligar de 4-1 (doble) con tres carreras anotadas e igual número de impulsadas a la goma.

En el Parque Cyril Errington del sector Las Crucitas de La Unión, en un emocionante juego el equipo local remontó en dos ocasiones el marcador y en la sexta entrada, con un hit remolcador de dos carreras de Felipe Sorto, dejó tendidos en el terreno al equipo de Santa Ana con marcador de 13 carreras por 12. Pitcher ganador: Richard Vanegas. Pitcher perdedor: Jorge Rivas.

Finalmente, en el Mini Estadio de Zacamil, el equipo de Agabeisi (La Libertad) se apuntó la victoria 21 carreras por 9 ante la novena local, con un ataque de 13 imparables. José Rosa se llevó la victoria desde la lomita y Ulises Rivas cargó con la derrota. Los más destacados a la ofensiva por los ganadores fueron Santiago Ordóñez y José Hernández, quienes se fueron de 5-3 al bate.

En la categoría Peewee, Agabeisi (La Libertad) se impuso 20 por 9 a Zacamil y el Colegio Dominico (Santa Ana) venció 25 por 11 a La Unión/Meanguera. Precisamente, ardillas y dominicos se medirán en la final de la categoría, a disputarse el próximo sábado 6 de junio en el Complejo Indes, de la Ciudad Morena,

Campeonato Infantil AA

Sábado 23 de mayo de 2026.

Parque Jorge Elías Bahaia

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E Bengoa 1 0 4 0 2 – 7 2 8 Soyapango 5 5 5 5 X – 20 9 2

Pitcher ganador: Domenic García

Pitcher perdedor: Germán Correa

Sábado 23 de mayo de 2026.

Parque Cyril Errington

EQUIPO C H E Dominico (Santa Ana) 12 9 3 La Unión/ Meanguera 13 3 7

Pitcher ganador: Richard Venegas

Pitcher perdedor: Jorge Rivas

Sábado 23 de mayo de 2026.

Mini Estadio Zacamil

EQUIPO C H E Agabeisi (La Libertad) 21 13 7 Zacamil 9 8 7

Pitcher ganador: José Rosa

Pitcher perdedor: Ulises Rivas

TORNEO INFANTIL AA

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Soyapango 9 8 1 0.889 – Agabeisi (La Libertad) 9 7 2 0.778 1.0 Col. Dominico Sta Ana 9 6 3 0.667 2.0 La Unión/ Meanguera 8 3 5 0.375 4.5 Bengoa 8 2 6 0.250 5.5 Zacamil 9 0 9 0.000 8.0

TORNEO PEEWEE

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Col. Dominico Sta Ana 7 7 0 1.000 – Agabeisi (La Libertad) 8 6 2 0.750 1.5 Bengoa 5 2 3 0.400 4.0 Zacamil 7 2 5 0.286 5.0 La Unión/ Meanguera 6 0 6 0.000 6.5

RESULTADOS INFANTIL AA

Fecha Visitante Local 14/03/26 La Unión/ Meanguera 10 11 Agabeisi (La Libertad) 14/03/26 Dominico Sta. Ana 16 10 Bengoa 14/03/26 Soyapango 30 12 Zacamil 21/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 10 Bengoa 21/03/26 Dominico Sta. Ana(**) Victoria tras aceptada la protesta 126 130 Soyapango (*) 21/03/26 Zacamil 11 18 La Unión/ Meanguera 28/03/26 Agabeisi (La Libertad) 19 14 Dominico Sta. Ana 28/03/26 Bengoa 16 12 Zacamil 28/03/26 La Unión/ Meanguera 6 20 Soyapango 11/04/26 Zacamil 6 16 Agabeisi (La Libertad) 11/04/26 La Unión/ Meanguera 2 22 Dominico Sta. Ana 11/04/26 Soyapango 23 9 Bengoa 18/04/26 Agabeisi (La Libertad) 7 10 Soyapango 18/04/26

Compartir esta nota