Expertos revisarán drenaje del Mágico González tras inundaciones en la final

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ElSalvador–La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó que especialistas internacionales iniciarán este lunes una evaluación técnica del sistema de drenaje y del terreno de juego del estadio Jorge “El Mágico” González, luego de las inundaciones registradas durante la final del torneo Clausura 2026 entre FAS y Águila.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, quien aseguró que la revisión busca determinar las causas del estancamiento de agua ocurrido durante el partido disputado el sábado en San Salvador.

De acuerdo con la federación, los expertos no participaron en la remodelación ni en el mantenimiento de la cancha y desarrollarán pruebas, mediciones y análisis especializados para conocer el estado del drenaje y definir posibles acciones correctivas.

La fuerte tormenta comenzó al cierre del primer tiempo y continuó durante gran parte del encuentro, provocando acumulación de agua en distintos sectores del terreno de juego y complicando el desarrollo normal del partido.

Ante las condiciones climáticas, el árbitro suspendió temporalmente el encuentro al minuto 60. El juego fue reanudado siete minutos después, cuando la intensidad de la lluvia disminuyó.

Bukele también señaló que el sistema de iluminación LED del estadio funcionó con normalidad pese a las variaciones eléctricas registradas durante la tormenta en varios puntos de San Salvador.

Según explicó el dirigente, los bajones de energía afectaron distintos sectores de la capital; sin embargo, sostuvo que el sistema eléctrico del recinto deportivo respondió adecuadamente durante la final.

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