Neymar sufre lesión que pone en duda su debut en el Mundial 2026

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Brasil–La selección de Brasil encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026 luego de confirmarse que Neymar sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha, situación que pone en riesgo su presencia en el debut ante Marruecos.

El cuerpo médico de la Canarinha informó que el delantero presenta una lesión muscular de grado dos y que su proceso de recuperación podría extenderse entre dos y tres semanas. La información fue confirmada por el médico Rodrigo Lasmar durante la concentración del equipo en Granja Comary, en las afueras de Río de Janeiro.

Debido a la lesión, Neymar no estará disponible para los amistosos preparatorios frente a Panamá y Egipto, programados antes del inicio de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante del Santos había llegado el miércoles a la concentración de Brasil bajo las órdenes del técnico Carlo Ancelotti, aunque no participó en la primera práctica del combinado sudamericano.

Previo a la convocatoria, el entrenador del Santos, Cuca, había señalado que el jugador presentaba únicamente una molestia leve producto de un golpe, pero los estudios posteriores realizados por la selección brasileña detectaron una lesión de mayor consideración.

La convocatoria de Neymar para el Mundial había generado expectativa debido a que el delantero no disputaba un partido con Brasil desde octubre de 2023. Además, su inclusión en la lista definitiva sorprendió luego de varios meses marcados por lesiones y problemas físicos.

El futbolista, máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 anotaciones, permanece bajo tratamiento intensivo mientras el cuerpo técnico evalúa diariamente su evolución física con la esperanza de recuperarlo para la fase inicial del torneo.

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