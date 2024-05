Australia Gana el Octavo Campeonato en el Surf City El Salvador

Team Australia / Foto: Pablo Jiménez

Un increíble Día de Finales termino el Surf City El Salvador ISA World Junior Surfing Championship 2024 (WJSC), donde Australia, el equipo más ganador en la historia del ISA World Junior, rompió una sequía de 11 años para obtener una de las victorias más contundentes vistas en la competencia de la ISA.

Las medallas de oro individuales para Dane Henry y Ziggy Mackenzie fueron respaldadas por una medalla de plata de Fletcher Kelleher y una de cobre de Milla Brown. Pero el desempeño de todo su equipo fue tan fuerte que la victoria estuvo casi asegurada incluso antes de que comenzara el día de las finales, y una victoria de Brown, respaldada por el desempeño de Willow Hardy, en la Ronda 9 de Repechaje Femenino Sub-18 fue suficiente para que Australia se llevara la medalla de oro por equipos mucho antes de que comenzaran las Grandes Finales.

Una vez más Surf City El Salvador brindó condiciones casi perfectas con olas de cuatro a seis pies en La Bocana para que los mejores surfistas junior del mundo obtuvieran victorias históricas.

Australia no solo como equipo rompió una larga brecha en la victoria, sino que Dane Henry (AUS) se convirtió en el primer australiano en ganar la categoría masculina Sub-18 en 15 años. Aunque las actuaciones de Henry durante toda la semana fueron muy solidas, sobre todo con el único 10 perfecto de la competencia, una pausa en el swell durante la final del evento principal lo envió a la final de repechaje después de tan solo obtener un puntaje. Aprendiendo la lección, el joven de 17 años se mantuvo activo en sus siguientes dos heats, agarrando más olas que nadie, terminando con un 9,23 en la Gran Final.

«Este es el mejor momento de mi vida», dijo Henry. “Antes de las Semis escuchamos que obtuvimos el oro e hicimos un gran círculo para festejar todos juntos. Todo se acomodó después de 10 años sin ganar el oro. Simplemente no puedo creerlo. Me quedo sin palabras. Ha sido la mejor experiencia de mi vida y estoy muy agradecido de ser el capitán de este increíble equipo australiano”.

A pesar de registrar el total más alto del evento en su heat de la Ronda 9 de Repechaje, 18.17, Rickson Falcão (BRA) no tuvo la misma suerte en la Gran Final, y tuvo que conformarse con la medalla de bronce después de que el compañero de equipo de Henry, Fletcher Kelleher (AUS ) obtuviera un 8,10 en su última ola para llevarse la de plata y lograr el doblete para Australia en la categoría masculina sub-18, mientras que Ikko Watanabe (JPN) obtuvo la medalla de cobre.

El camino de Ziggy Mackenzie (AUS) hacia la final se hizo más fácil después de que tomó una ola en la final del evento principal femenino sub-16 con 1 segundo para el final. Necesitando un 6,54, la joven de 15 años consiguió un 6,57 para garantizarse una medalla. En una final extremadamente reñida, un 6,83 de Mackenzie respaldado por un 5,93, fue suficiente para plantar su nombre como Campeona Mundial Junior junto a sus compatriotas australianas Stephanie Gilmore y Tyler Wright.

“Estoy muy entusiasmada”, dijo Mackenzie. “Siento que todo el trabajo que he realizado y todo el apoyo del equipo australiano dio sus frutos. Creo que todos estaban muy emocionados pero muy nerviosos al mismo tiempo al llegar a este evento. Tenemos un equipo muy fuerte y realmente queríamos presionar y presionar lo más fuerte que podamos. Estamos en la cima y estoy muy feliz por el equipo”.

Dos de los medallistas del año pasado se encontraron en finales consecutivas: la medallista de bronce de 2023, Eden Walla (USA), ganó el cobre y la medallista de cobre de 2023, Clémence Schorsch (FRA), se llevó la plata, mientras que Louise Lepront (RSA) ganó el bronce, la primera chica sudafricana en ganar una medalla desde que la medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Bianca Buitendag, ganó la plata en 2011.

El español Dylan Donegan se convirtió en Campeón del Mundo Sub-16 respaldando la medalla de oro de 2023 de su compañero Hans Odriozola. Tanto Donegan como Odriozola consiguieron sus victorias sobre Lukas Skinner (ENG), que volvió a ganar la medalla de plata. Donegan ganó cada uno de sus siete heats surfeados esta semana. Un 8,17 para un combo de maniobras que fue respaldado por un 7,13 para un total de heat de 15,30.

«Estoy muy, muy feliz», dijo Donegan. “Se siente increíble. Incluso clasificarse para el equipo de España es muy, muy difícil. No lo he pensado todavía, supongo que tendré que hacerlo y disfrutar el momento y cuando me de cuenta, probablemente me volveré loco”.

Una gran actuación de Thiago Passeri vio al argentino ganar la primera medalla masculina sub-16 para su nación, el bronce, mientras que el primer chico neozelandés en ganar una medalla desde 2007, Alexis Owen (NZL), anotó su nombre junto a Ricardo Christie y Matt Hewitt.

Las chicas hawaianas representan la mayor cantidad de medallas de oro en el WJSC, y Vaihiti Inso continuó esa tradición al ganar la undécima medalla de oro para Hawaii. La nueva Campeona Mundial Sub-18 se mostró orgullosa de representar a su equipo y su cultura con la victoria, pero también emocionada de mostrar un sólido surfing. Al ganar la Gran Final con 8.50 y 8.17, en gran parte gracias a sus maniobras sobre las izquierdas de La Bocana, su total de 16.67 dejó a sus compañeras finalistas con la necesidad de casi la perfección para alcanzarla.

“Estoy casi sin palabras”, dijo Inso. “Honestamente, mi objetivo principal no era el resultado sino simplemente hacer una buena actuación y espero haberlo logrado. Me encanta surfear y antes no había izquierdas y de repente vinieron las izquierdas. Entonces mahalo ke Akua para las olas y gracias a Dios”.

Después de actuaciones impresionantes tanto en Sub-16 como en Sub-18, la medallista de cobre Sub-16 de 2022, Tya Zebrowski (FRA), pudo sumar una medalla de plata Sub-18 a su historia, con Sara Freyre (USA) y Milla Brown (AUS) ganando las medallas de bronce y plata respectivamente.

El Presidente de la ISA, Fernando Aguerre, dijo:

“Qué semana tan increíble. Algunas de las mejores olas en la historia de nuestros eventos ISA en El Salvador, y hemos tenido muchos. Ha sido una gran asociación con el gobierno de El Salvador. Gracias al presidente Bukele y gracias al pueblo de El Salvador por recibirnos tan cálidamente como siempre.

“Felicitaciones a todos los medallistas. Ahora volveran a casa como campeones y como los mejores surfistas del mundo en las divisiones Junior. Algunos de ustedes estarán en los Juegos Olímpicos de este año, dentro de sólo 75 días, en Tahití. La mayoría de ustedes no lo harán, pero la mayoría tiene la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles”.

RESULTADOS

Ranking por equipos

Oro – Australia

Plata – Hawái

Bronce – Francia

Cobre – USA

Chicos Sub-16

Oro – Dylan Donegan (ESP)

Plata – Lukas Skinner (ENG)

Bronce – Thiago Passeri (ARG)

Cobre – Alexis Owen (NZL)

Chicas sub-16

Oro – Ziggy Mackenzie (AUS)

Plata – Clémence Schorsch (FRA)

Bronce – Louise Le Pront (RSA)

Cobre – Eden Walla (USA)

Chicos Sub-18

Oro – Dane Henry (AUS)

Plata – Fletcher Kelleher (AUS)

Bronce – Rickson Falcão (BRA)

Cobre – Ikko Watanabe (JPN)

Chicas sub-18

Oro – Vaihiti Inso (HAW)

Plata – Tya Zebrowski (FRA)

Bronce – Sara Freyre (USA)

Cobre – Milla Brown (AUS)

Compartir esta nota