Autoridades registran 60 detenidos durante el Plan Verano 2026

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ElSalvador–Las autoridades de Protección Civil reportaron la detención de al menos 60 personas por conducción peligrosa en el marco del Plan Verano 2026, como parte de los controles implementados en el país durante el período vacacional.

El director de la institución, Luis Amaya, detalló que estas capturas se registraron entre el 28 de marzo y el 2 de abril, en un contexto donde también se contabilizan 352 accidentes de tránsito en ese mismo lapso.

Ante estas cifras, el funcionario reiteró el llamado a la población a cumplir las normas viales y evitar conductas de riesgo al volante, como el exceso de velocidad o la conducción bajo efectos del alcohol, con el objetivo de reducir incidentes en carretera.

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) indican que, entre el 1 de enero y el 2 de abril de 2026, se han registrado 6,237 accidentes de tránsito a nivel nacional, los cuales han dejado 4,095 personas lesionadas y 377 fallecidas.

En paralelo, el subdirector del Cuerpo de Bomberos, Erick Vásquez, instó a los conductores a revisar las condiciones mecánicas y eléctricas de sus vehículos antes de desplazarse, como medida preventiva para evitar emergencias durante la temporada.

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