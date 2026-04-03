Ministro de Trabajo advierte pago doble obligatorio por labores en asueto por Semana Santa

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ElSalvador–El ministro de Trabajo, Rolando Castro, reiteró que los días 2, 3 y 4 de abril están establecidos como asueto nacional, por lo que los trabajadores que laboren durante estas fechas deben recibir el pago doble, conforme a la legislación vigente.

El funcionario señaló que el incumplimiento de esta disposición puede derivar en sanciones para los empleadores, aunque subrayó que la prioridad de la institución es promover el respeto a los derechos laborales más que aplicar castigos.

“En caso de no hacerlo, nos vemos en la obligación de ejecutar el debido proceso”, advirtió, al insistir en que el cumplimiento de la normativa es una responsabilidad compartida.

Además, informó que equipos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se mantienen desplegados a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la ley, brindar orientación a empleadores y trabajadores, y garantizar la protección de los derechos laborales.

El titular concluyó que acatar la normativa no es opcional, sino una obligación establecida para todos los sectores.

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