Protección Civil contabiliza 60 rescates acuáticos durante vacaciones de Semana Santa

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ElSalvador–Protección Civil informó que hasta el viernes se han realizado 60 rescates acuáticos en el marco del Plan Verano 2026, mientras las autoridades mantienen un despliegue reforzado en playas, balnearios y otros sitios turísticos del país.

Según detalló el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, del total de rescates registrados, 12 fueron considerados simples y 48 profundos, lo que refleja un incremento en las emergencias atendidas por los equipos de guardavidas durante el periodo vacacional.

El funcionario señaló que la mayor vigilancia se concentra en las zonas de mayor afluencia de visitantes, especialmente durante el Viernes Santo, cuando miles de personas se movilizan hacia playas, parques recreativos y actividades religiosas.

Amaya pidió a la población seguir las indicaciones del personal de rescate, respetar la señalización instalada en cada punto y atender las recomendaciones emitidas por los guardavidas para evitar incidentes.

En paralelo, cuerpos de socorro reportaron la recuperación del cuerpo de José Gonzálo Hernández López, de 24 años, originario del cantón Cañafístola, caserío Argaín, quien murió ahogado mientras pescaba en el río Las Peñitas, en la zona conocida como Vado de Lagarto.

La emergencia fue atendida por elementos de Comandos de Salvamento, quienes desarrollaron labores de búsqueda y rescate en el sector.

Protección Civil indicó que el operativo continuará durante el resto del periodo vacacional, con presencia permanente en destinos turísticos y en las actividades religiosas previstas para este fin de semana.

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