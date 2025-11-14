Avanza el camino al Mundial 2026: 29 selecciones ya tienen su cupo asegurado

Día a Día News

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá por primera vez 48 selecciones en competencia. A siete meses del inicio del torneo, 29 países ya aseguraron su participación y el panorama comienza a definirse mientras avanza el cierre de las eliminatorias en cada confederación.

Los anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— tienen su presencia garantizada como organizadores de la cita mundialista, lo que deja al resto de las selecciones en la disputa por los lugares restantes. La ampliación del formato incrementó las plazas disponibles para todas las regiones, lo que ha acelerado el ritmo de clasificaciones en cada continente.

Inglaterra y Francia son las dos selecciones europeas que ya tienen su boleto confirmado tras liderar sus grupos de clasificación. El conjunto inglés selló su pase con anticipación, mientras que Francia aseguró el primer lugar del Grupo D con una victoria en París ante Ucrania.

En Sudamérica, seis selecciones ya están dentro: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. El equipo argentino llegará al Mundial como vigente campeón, después de haber ganado la edición de 2022.

África suma nueve clasificados en esta etapa del proceso. Las selecciones con lugar asegurado son Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Cabo Verde, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica. Aún queda una nación africana con posibilidades mediante la repesca intercontinental.

Asia ya definió a ocho participantes para 2026. Entre ellos aparecen Irán, Japón, Australia, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Jordania, estos dos últimos debutarán en una Copa del Mundo, ampliando la representación asiática en la próxima edición.

En Oceanía, Nueva Zelanda aseguró su clasificación como líder de la región, manteniendo su presencia regular en los procesos mundialistas recientes.

Con 29 selecciones confirmadas y 19 plazas aún en juego, la clasificación mundialista entra en su fase final. Entre las plazas restantes se encuentran cupos directos y los lugares que se asignarán mediante la repesca intercontinental, prevista para los primeros meses de 2026.

