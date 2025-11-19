Mié. Nov 19th, 2025

El Salvador cierra eliminatorias con derrota 3-0 ante Panamá que asegura su boleto al Mundial 2026

Nov 19, 2025 #El Salvador, #Eliminatorias mundialistas, #Mundial 2026, #Panamá, #Selección de El Salvador, #Selecta

La Selecta terminó su participación en las eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 con una derrota 3-0 frente a Panamá, en el estadio Rommel Fernández. Con solo tres puntos y cinco derrotas, El Salvador no pudo responder en ataque ni defender con orden durante la fase, mientras Panamá selló su pase directo al Mundial.

Desde el inicio, Panamá dominó y abrió el marcador a los 17 minutos con un disparo potente de César Blackman, la Selecta tuvo escasas opciones claras, destacando dos fallidas de Styven Vásquez.

En tiempo de descuento del primer tiempo, un penal cometido por Elvis Claros permitió a Davis marcar el 2-0, justo cuando Guatemala ganaba a Surinam y enviaba a esta última selección al repechaje.

En la segunda mitad, Panamá mantuvo la presión y sentenció al 85’ con un gol de José Rodríguez, dejando el marcador final en 3-0. El Salvador resistió para evitar una goleada mayor, pero nunca encontró el rumbo para descontar.

Con Panamá como único representante centroamericano clasificado directamente, Curazao y Haití también aseguraron su pase al Mundial 2026 tras ganar sus respectivos grupos en la Concacaf. Jamaica y Surinam quedaron en el repechaje intercontinental, que se disputará en marzo de 2026 y definirá dos cupos más para la Copa del Mundo.

En total, 42 selecciones ya están confirmadas para la Copa que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, entre ellas potencias de Europa como Alemania, Francia, España e Inglaterra, y equipos de Asia, África y Oceanía.

