Ayuntamiento de Whittier se opone oficialmente a la prohibición de comer al aire libre en los restaurantes en L.A

El Ayuntamiento de Whittier aprobó el pasado miércoles una resolución que se opone a la prohibición de comer al aire libre en los restaurantes, que fue confirmada el martes por los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles.

La prohibición entró en vigor el pasado miércoles por la noche y tendrá una duración de al menos tres semanas, limita a todos los restaurantes del condado angelino a ofrecer únicamente servicios de comida para llevar, drive-thru y entrega a domicilio y prohíbe que los restaurantes sirvan comida al aire libre, excepción de Pasadena que está exenta pues tiene su su propio departamento de salud.

“Nunca he experimentado el tipo de rechazo que estoy escuchando”, dijo la supervisora ​​Janice Hahn sobre la prohibición en la reunión de la junta del martes. “El público no cree que esa recomendación sea correcta, y no creen que vaya a funcionar, y realmente están perdiendo la fe y la confianza en las decisiones que estamos tomando”, agregó.

La resolución de Whittier también pidió a través de un comunicado que la ciudad brinde apoyo adicional a los restaurantes y negocios locales afectados negativamente por las nuevas medidas de salud pública y solicite fondos adicionales del condado para el alivio comercial.

Con información de CBS Los Ángeles.