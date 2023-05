Bad Bunny lanza “Where she goes” fusión de Club-Dembow de Jersey

Escucha este artículo Escucha este artículo

Bad Bunny luego de apariciones notables en eventos codiciados como la primera cabeza de cartel en español de Coachella , Met Gala y Backlash de WWE. Ahora lanza lo que promete ser la canción que dará inicio al verano de 2023. ” WHERE SHE GOES ” ya está disponible en todas las plataformas de transmisión digital.

Fusionando a la perfección Jersey Club con elementos sutiles de Dembow para crear un ritmo hipnotizante, el sencillo demuestra aún más su capacidad para experimentar con nuevos sonidos y destreza para unificar elementos variados.

A poco más de un mes para que comience oficialmente el verano, “WHERE SHE GOES” asombrará a los fanáticos nuevos y antiguos por igual.

Dirigida por STILLZ y producida por WeOwnTheCity, el video lleva a los fanáticos a un viaje por los desiertos de California y comienza con el ganador del GRAMMY en la cima de una montaña con vista al desierto vacío.

Cuando el ritmo comienza a caer, el video alterna entre Bad Bunny conduciendo un automóvil a toda velocidad y caballos corriendo a toda velocidad.

En el video se suman sutiles apariciones de numerosas estrellas como Dominic Fike , Frank Ocean , Isabella Manderson , Julian Consuegra , Juliana Nalú , Lil Uzi Vert , Ronaldinho , Sabrina Zada.y Ysham Avdulahi .

