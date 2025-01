Bad Bunny Presenta «Debí Tirar Más Fotos»

Crédito de foto: Eric Rojas

El ganador de 3 GRAMMY® y 11 Latin GRAMMY®, Bad Bunny lanza su sexto álbum de estudio, «DeBÍ TiRAR MáS FOToS». La producción de 17 temas está profundamente arraigada en la música jíbara, una expresión del folklore puertorriqueño que forma parte esencial de la crianza de muchos en la isla, entrelazada en la vida diaria y la cultura. Combinando de manera impecable géneros clásicos como la plena y la salsa con estilos más modernos como el house y el reggaetón, el álbum ofrece una producción de primer nivel grabado en Puerto Rico, enriquecido con letras emotivas e instrumentos tocados en vivo que celebran la esencia y el patrimonio puertorriqueño de Bad Bunny.

«Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear. Soy puertorriqueño, soy caribeño y por mi sangre corre mi música, mi cultura, mi historia y la de mi tierra, desde la plena hasta el reguetón. En el momento más alto de mi carrera y mayor popularidad quiero mostrarle al mundo quién soy yo, quién es BENITO ANTONIO, quién es PUERTO RICO. Lo mejor está por venir», – Bad Bunny.