Iván Barton y David Morán integran lista arbitral de Concacaf para el Mundial 2026

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ElSalvador–La FIFA incluyó a los salvadoreños Iván Barton y David Jonathan Morán en el listado oficial de árbitros que participarán en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con el listado difundido por medios internacionales, Barton figura entre los árbitros principales designados por la Concacaf, mientras que Morán aparece como árbitro asistente.

En total, la Concacaf contará con nueve árbitros centrales para el torneo. Entre ellos destacan representantes de Canadá, Costa Rica, Honduras, Jamaica, México y Estados Unidos.

El grupo de árbitros asistentes también incluye a oficiales de distintos países de la región, entre ellos Morán por El Salvador, junto a colegiados de Canadá, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Trinidad y Tobago y Estados Unidos.

Para el sistema de videoarbitraje (VAR), la región aportará árbitros de México, Nicaragua y Estados Unidos, según el mismo listado.

Esta será la segunda participación mundialista para Barton y Morán, quienes ya formaron parte del equipo arbitral en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Barton llega a esta designación tras haber tenido actividad reciente en el torneo local, donde fue sancionado por la FESFUT debido a su actuación en un partido del Clausura 2026 entre Águila y Alianza.

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