Bicentenario y retroceso a la la época de la esclavitud

Columnista: Vinicio Vaquero

Todas las incoherencias, equivocaciones, corrupción, nepotismo, prepotencia, paranoia, síndrome mesiánico y persecución son las características de la época del oscurantismo y de la esclavitud. ¿Qué se puede celebrar en estos 200 años de independencia de El Salvador?. El dizque “Gobierno” actual lo celebrará por todos los “grandes” acontecimientos que está haciendo. Quebrar la economía nacional con los días Martes de aprobación de préstamos de endeudamiento, Monopolizar el sistema judicial, centralización de funciones, miles de desaparecidos, corrupción de compras fantasmas por parte de algunos “Ministros y “ex.ministros”, asesinatos y desplazamiento forzado de abandonar sus lugares dónde viven, pacto con las pandillas y el “Bitcoin” sólo por mencionar los grandes “logros” actuales.

Además de los “grandes pensadores e intelectuales” de la nueva bancada de “diputados” oficialistas. Muchos muestran su gran “educación”, como la “diputada” encargada de asuntos económicos, que de una forma muy placera y vulgar se pronunció en contra de los baqueros de ABANSA. Debería de medir sus palabras y sus abruptos personales (cuidado que ya no se le salga el mesón y sus orígenes). Los actuales “diputados” de la bancada, no han recapacitado que en el 2024, su “guardián Presidente”, no podrá retenerlos, es el pueblo quien votará (ojalá no hagan su voto por emoción, sino usando la razón).

Les será muy difícil encontrar otro trabajo en la empresa privada por su gran récord que están dejando de colaborar con “papi”, al aprobar cuantos decretos se le ocurran. Ahora que no hay oposición, ¿ a quién culparán del caos económico y social que ya está por reventar?. Acusan a gobiernos anteriores de todo lo que está sucediendo. Se debe de pensar y reflexionar que en los 20 años atrás que Gobernó ARENA y el FMLN, no cometieron los graves errores y sandeces que el “Gobierno” actual está haciendo. Por lo menos respetaron la constitución y lo más importante la independencia de poderes. ¿A qué le tienen miedo “papi” y sus secuaces los “diputados” de querer centralizar el poder en manos de alguien que no tiene estudios ni capacidad intelectual?, sino pudo mantener las empresas que le heredaron y las llevó a la quiebra, mucho menos puede dirigir un país, ¿no es cierto?.

Los españoles, regalaron espejo a cambio de oro para mantener a los indígenas sumisos y bajo sus órdenes. El “gobierno” actual “regala” víveres, de los mismos impuestos de los salvadoreños. La historia puede volver a repetirse, otra ves guerra, conflicto armado como la que se tuvo.Con su proceder están empujando a que nuevamente se levanten grupos armados ante la injusticia, y de meter a la cárcel a ex.ministros de los pasados gobiernos. Nada es para siempre, y cuando pierdan las elecciones en el 2024, ¿adónde se irán?, ¿no los meterán a todos en la cárcel junto a todos los causantes de la destrucción económica y social del país?

El Bicentenario es para los salvadoreños, no para los de ascendencia salvadoreña (como el actual “presidente”), ni tampoco es para los “diputados ” de la bancada. Si tienen algo que les quede de delicadeza y autoestima,(eso se duda por que carecen de verguenza ) le harían un gran bien al país no presentase a la celebración. En ves de gastar “tanto dinero” como dicen en los preparativos, liberen los fondos de algunas ONG´S , la educación por medio de becas de miles de jóvenes están por perderse. Más militares quieren emplear y quitar por completo las aspiraciones de miles de jóvenes por medio de la educación. Era de esperarse, si el que “manda” no es estudiado y muchos de sus “diputados” también. Qué gran Bicentenario se celebrará, bajo la sombra de ésta peste negra e indeseable que ha llegado a El salvador, pero no se quedarán por mucho tiempo.

