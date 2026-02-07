Bichectomia estética: siempre por indicación médica

En los últimos años, los procedimientos estéticos han experimentado un crecimiento exponencial, impulsado, en gran parte, por las redes sociales. Rostros angulados, mandíbulas marcadas y mejillas hundidas se han convertido en estándares de belleza viralizados que, en muchos casos, no consideran la anatomía, edad ni necesidades reales del paciente.

Uno de los ejemplos más claros es la bichectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en la resección parcial de las bolas de Bichat, estructuras de grasa profunda ubicadas en las mejillas.

“Es un tratamiento válido, siempre y cuando está bien indicado”, precisa el profesor y especialista Dr. Eduardo Cardona.

La bichectomía no es un procedimiento nuevo ni inherentemente negativo. Realizada en pacientes cuidadosamente seleccionados —generalmente jóvenes, con rostros redondeados, buena calidad de piel y sin flacidez—, puede aportar armonía facial y resultados satisfactorios.

“El problema surge cuando se realiza por moda y no por indicación médica, respondiendo a tendencias virales más que a criterios clínicos”, destaca el creador de The Cardona Method®️, un modelo de formación en estética avanzada.

El auge de dicho tratamiento en redes sociales ha llevado a que muchas personas con rostros delgados, estructuras óseas marcadas o signos iniciales de envejecimiento se sometan a la bichectomía sin ser candidatos adecuados. En estos casos, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí progresivas, advierte el doctor.

Complicaciones y efectos no deseados reportados:

Entre las principales complicaciones asociadas a una mala indicación o a una resección excesiva se encuentran:

• Hundimiento prematuro del tercio medio del rostro

• Apariencia envejecida o demacrada con el paso de los años

• Asimetrías faciales

• Lesión del nervio bucal

• Daño del conducto de Stensen (glándula parótida)

• Pérdida de soporte facial irreversible

“Es importante destacar que la grasa bucal cumple una función estructural y protectora, especialmente a largo plazo, y su eliminación indiscriminada puede acelerar los signos de envejecimiento facial”, advierte Cardona.

Añade que la estética moderna avanza hacia un enfoque más conservador y personalizado, priorizando la preservación de volumen y la calidad de la piel, por encima de la resección permanente de tejidos.

“Hay que ser consciente de que no todo lo que es tendencia es seguro para todos, y que la educación del paciente es clave para evitar daños irreversibles. Un buen resultado estético no sigue modas, sigue indicaciones médicas”, recordó el Dr. Eduardo Cardona.

La responsabilidad recae tanto en los profesionales de la salud como en los pacientes: evaluar, informar y decidir con criterio clínico, no con filtros.

