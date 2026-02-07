Shakira llegó a El Salvador para iniciar su histórica residencia de conciertos

Día a Día News

ElSalvador–La cantante colombiana Shakira aterrizó la noche del viernes en El Salvador, donde ofrecerá una residencia de cinco conciertos en el estadio Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

La llegada de la artista fue confirmada por fuentes de Diario El Salvador tras difundirse en redes sociales una fotografía que generó euforia entre sus seguidores y elevó la expectativa por los espectáculos programados.

Cientos de fanáticos locales y extranjeros ya se concentran en la capital para presenciar las presentaciones, consideradas un evento sin precedentes en la región.

La residencia “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” iniciará este sábado 7 de febrero y continuará los días 8, 12, 14 y 15, todas en el mismo escenario. Estos serán los únicos conciertos que Shakira ofrecerá en Centroamérica durante 2026.

El estadio Jorge “Mágico” González se encuentra listo para recibir a miles de asistentes en cada fecha, en lo que promete ser una de las experiencias musicales más destacadas del año en El Salvador.

