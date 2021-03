Bouknight: “¿Y ahora Kroger me está diciendo que posiblemente pierda mi trabajo?”

Empleados y clientes realizaron una conferencia de prensa y una ceremonia de Pascua Judía, este 25 de marzo para impedir el cierre de un supermercado y de 2 tiendas adicionales en la Ciudad de Los Ángeles que están programadas para cerrar a mediados de mayo.

Los presentes a la ceremonia estuvieron acompañados por líderes espirituales en una tienda Ralphs en el vecindario de Pico-Robertson con el fin de hacer un llamado a Kroger para que deje de cerrar tiendas que son vitales para la comunidad.

Esta acción se realiza después de que el 10 de marzo, en la Ciudad de Los Ángeles se aprobara una ordenanza que hace obligatorio el pago de compensación por riesgo para trabajadores de supermercados y farmacias al menudeo, Kroger anunció el cierre de tres tiendas en el área de LA.

Cabe mencionar que, con esta acción de llevarse a cabo el cierre de las tiendas tendría un impacto en 250 empleados y sus familias, sin embargo, Kroger alega que se están cerrando estas tiendas como resultado del pago de compensación por riesgo.

“La idea del pago por riesgo es que se nos compense por todo el trabajo duro que hacemos y por el alto riesgo que enfrentamos de contagiarnos de COVID al hacer nuestros trabajos. Mientras continuamos luchando por superar la pandemia, los trabajadores esenciales de supermercados estamos lidiando con niveles de ansiedad extremadamente altos, porque realmente hacemos más que embolsar víveres y mantener los estantes surtidos”, expresó Brittany Bouknight una empleada de una tienda Ralphs en Pico Boulevard.

Bouknight, explicó que al estar Al estar ayudando a los clientes a comprar su comida para que puedan dar sustento a sus familias, también han experimentado abuso verbal y hasta físico cuando exigen a la gente mantener el distanciamiento social o que usen mascarillas de manera adecuada.

“¿Y ahora Kroger me está diciendo que posiblemente pierda mi trabajo? ¡Realmente no merecemos esto! ¡Cerrar todas estas tiendas no es lo correcto! ¡Quiero hacer un llamado a Kroger para que deje de recortar horas a los trabajadores, para que no despida a trabajadores y para que mantengan nuestras tiendas abiertas!”, agregó Bouknight.

“A un año de iniciada la pandemia, los trabajadores de supermercado han trabajado en las primeras líneas y su trabajo fue reconocido con el Pago para Héroes, porque son héroes. Es inconcebible que Kroger pueda cerrar tres tiendas y querer insinuar que es a causa del mandato de pagarle a los trabajadores lo que merecen,” dijo el Rabino Aryeh Cohen, quien condujo la ceremonia de Pascua Judía.

“Este acto vil convierte a Ralphs/Kroger en el Faraón del año. Un empleador que opera pensando que pueden hacer lo que se les ocurra, con impunidad y no sufrir consecuencias. Esto no debería permitirse”, agregó Aryeh.

Mencionar que, Kroger es la cadena de supermercados más grande del país y durante la pandemia incrementó sus ganancias en un 56%, llegando a 2.6 mil millones de dólares e incrementó sus ventas en un 14%, llegando a 120.8 mil millones de dólares, mientras que sus trabajadores arriesgaban la salud y sus vidas para servir a sus clientes.