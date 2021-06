Britney Spears se disculpa con sus fans por fingir que “todo iba bien”

La cantante, Britney Spears denunció esta semana ante un juez, la situación de represión y sometimiento que ha vivido los últimos 13 años, debido a que su padre Jamie Spears ha tenido su tutela económica y legal, siendo el responsable de la profunda depresión en la que ha caído la artista, al verse privada de libertad a la hora de gestionar sus asuntos más personales.

De esta forma, la interprete confirmó muchas de esas teorías que difundió el movimiento #FreeBritney desde hace ya más de dos años. Cabe señalar que durante ese periodo la princesa del pop trataba de poner al mal tiempo buena cara, mostrando un excesivo optimismo que resultaba sospechoso.

Es por eso que Spears ha querido disculparse con todos sus admiradores por haber tratado de ocultar todo ese sufrimiento que estaba padeciendo de puertas para dentro.

“Pido disculpas por fingir que he estado bien durante los últimos dos años, lo hice por mi orgullo y porque me avergonzaba compartir lo que me pasó”, dijo la cantante.

Spears solicitó el miércoles poner fin a la tutela legal por la que su padre controla su vida desde hace 13 años, al considerarla “abusiva”, “absurda” y por la que algunos implicados “deberían estar en la cárcel”.

