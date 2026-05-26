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Canasta básica marca nuevas alzas y golpea más el bolsillo de las familias salvadoreñas

May 26, 2026 #alimentos, #Canasta Básica, #Combustible, #Economía, #El Niño, #El Salvador, #FEWS NET, #Inflación, #ONEC, #Precios
Colorful assortment of fresh vegetables arranged in plastic baskets at a local market stall in Malaysia. Herbs, spices, tomatoes, carrots, chilies, onions and leafy greens displayed for sale, representing everyday shopping and food retail culture.

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ElSalvador–El precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) volvió a subir en El Salvador durante abril de 2026, tanto en el área urbana como rural, en medio de un aumento en los combustibles y el encarecimiento de varios productos esenciales.

Datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) indican que la canasta básica urbana alcanzó los $256.70 en abril, convirtiéndose en el valor más alto registrado desde agosto de 2024. La cifra representa un incremento de $2.06 respecto a marzo y de $9.40 en comparación con abril del año pasado.

El reporte detalla que el aumento estuvo relacionado con mayores costos en alimentos de consumo diario como tortillas, pan francés, arroz, carnes y verduras. Entre las verduras incluidas en la medición figuran papa, tomate, cebolla, chile verde, repollo y güisquil.

La ONEC también reportó una inflación anual de 2.16 % en abril, impulsada principalmente por el incremento en los precios de combustibles y alimentos.

En la zona rural, la Canasta Básica Alimentaria llegó a $186.10, con un aumento mensual de $0.64 y un alza interanual de $7.34. Según la metodología oficial, esta medición contempla hogares de hasta 4.26 integrantes y una estructura de consumo distinta a la urbana.

Las estadísticas reflejan que las familias rurales también enfrentan cuatro meses consecutivos de incrementos en alimentos básicos como tortillas, arroz y carnes, aunque algunos productos como frutas, azúcar y frijoles mostraron reducciones.

La Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna (FEWS NET) advirtió que muchos hogares rurales siguen teniendo dificultades para mantener el acceso a los alimentos, especialmente aquellos afectados por varias temporadas agrícolas por debajo del promedio y acumulación de deudas.

El informe también señala que factores internacionales, como el conflicto en Medio Oriente y el posible impacto del fenómeno de El Niño, podrían seguir presionando los precios en los próximos meses. Según FEWS NET, el aumento de los combustibles puede elevar costos de transporte y afectar aún más el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas.

Además, la posible sequía prevista para la segunda mitad del año podría afectar cultivos de subsistencia y reducir la disponibilidad de alimentos en zonas rurales.

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