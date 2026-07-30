Bukele condecora a rescatistas salvadoreños por su misión humanitaria en Venezuela

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ElSalvador–El presidente Nayib Bukele encabezó este miércoles un acto de reconocimiento al contingente salvadoreño que participó en la misión humanitaria desplegada en Venezuela tras los terremotos registrados el 24 de junio. Durante la ceremonia, fueron condecorados los rescatistas y personal de apoyo que integraron las labores de búsqueda, rescate y asistencia a la población afectada.

El mandatario destacó el trabajo de 452 integrantes de distintas instituciones que viajaron al país sudamericano, así como el apoyo de otras 77 personas que permanecieron en El Salvador coordinando la logística, el traslado de insumos, las operaciones aéreas y la planificación de la misión.

En su intervención, Bukele afirmó que las medallas representan un reconocimiento al compromiso y la solidaridad demostrados por los salvadoreños durante la emergencia. También señaló que la labor realizada fue valorada tanto por la población salvadoreña como por los venezolanos beneficiados con la asistencia.

La delegación estuvo conformada por personal del equipo USAR-ES, Cuerpo de Bomberos, Dirección General de Protección Civil, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento, Servicio de Emergencias Médicas y otras instituciones especializadas.

De acuerdo con la información oficial, El Salvador movilizó seis aeronaves para trasladar a más de 400 rescatistas, junto con alrededor de 150 toneladas de equipo especializado, medicamentos, alimentos e insumos de primera necesidad. La misión también brindó atención médica, psicológica y veterinaria en las zonas afectadas.

El presidente recordó que el país ha participado anteriormente en operaciones de ayuda humanitaria en Guatemala, Honduras, Turquía, Costa Rica y Jamaica, y reiteró la disposición de El Salvador para colaborar con otras naciones cuando enfrenten emergencias.

Durante el acto, Bukele también destacó que los equipos salvadoreños desarrollaron gran parte de sus operaciones en el estado venezolano de La Guaira, donde realizaron labores de localización de sobrevivientes, evaluación de estructuras dañadas y asistencia a las comunidades afectadas por los sismos.

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