Fiscalía advierte sobre incremento de estafas digitales en la temporada vacacional

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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) alertó a la población sobre el aumento de estafas digitales durante la temporada vacacional e hizo un llamado a tomar precauciones antes de contratar servicios turísticos o realizar reservaciones por internet.

Según la institución, los ciberdelincuentes aprovechan el incremento en la búsqueda de hospedajes, paquetes turísticos y alquileres para difundir promociones falsas con el objetivo de obtener dinero de las víctimas mediante engaños.

La FGR explicó que entre las modalidades más utilizadas se encuentran la creación de sitios web fraudulentos, perfiles falsos en redes sociales y publicaciones que simulan pertenecer a hoteles, agencias de viaje o propietarios de alojamientos.

Como medida preventiva, recomendó verificar la autenticidad del establecimiento antes de efectuar cualquier pago, confirmar que cuente con una ubicación física comprobable y revisar las opiniones de otros usuarios sobre el servicio ofrecido.

Además, la institución aconsejó desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos o de quienes soliciten depósitos inmediatos sin proporcionar información verificable que respalde la reservación.

«Antes de hacer cualquier reservación asegúrate que el lugar sea confiable, conoce su ubicación exacta y revisa las reseñas de otros usuarios», reiteró la Fiscalía en su mensaje dirigido a la población.

En años anteriores, durante los períodos vacacionales, las autoridades han recibido denuncias relacionadas con falsas ofertas de alquiler de ranchos de playa y otros alojamientos, casos en los que las víctimas realizaron depósitos y posteriormente perdieron contacto con los supuestos arrendadores. La Fiscalía ha llevado varios de estos casos ante los tribunales.

#QueNoTeEnganchen I Antes de hacer cualquier reservación asegúrate 💳💵que el lugar sea confiable, conoce su ubicación 📍 exacta y revisa las reseñas de otros usuarios. ⭐⭐⭐⭐⭐



No caigas en manos de estafadores 💸y vive unas vacaciones sin estafas. ☀️⛱️ pic.twitter.com/eQct8xrT2n — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 29, 2026

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