Bukele destaca el tema de seguridad y combate a las pandillas en su informe por el tercer año de Gobierno

El Presidente de la República, Nayib Bukele, presentó su informe a la Nación en el tercer aniversario de su Gobierno, en el que enfatizó el tema de seguridad y la persecución a los grupos criminales.



El mandatario, brindó en el salón Azul de la Asamblea Legislativa, el informe de su tercer año de Gobierno, destacando la “Guerra contra las Pandillas”, que el gobierno mantiene con el Plan Control Territorial y la aplicación del régimen de excepción desde marzo.

“Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Este no solo será un triunfo de la Policía Nacional Civil (PNC), de nuestra Fuerza Armada y del Gobierno, sino que es un triunfo de todos los que amamos este país. Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora, incluso que la pandemia, y vamos a seguir luchando para ganarla”, enfatizó el Presidente Bukele.



De igual manera, el mandatario salvadoreño realizó una crítica a la oposición, explicando que “con sus panfletos, organizaciones digan lo contrario y que deseen que haya otro derramamiento de sangre, no se puede tapar los buenos resultados logrados durante los tres años de Gobierno, en materia de seguridad, ya que El Salvador, en la actualidad, está más cerca de vivir una realidad que por décadas se le negó: que la población viva en un país seguro”.



“No ha sido fácil, no ha pasado de la noche a la mañana; en 1992 la guerra no terminó, solo cambio de forma, el pueblo siguió siendo víctima de la violencia con la misma fuerza e incluso mayor que la de la guerra”, agregó Bukele.

Bukele enfatizó que, junto al actuar de las pandillas en años anteriores, se suma la violencia vivida por la élite política, quienes saquearon al Estado, con un sistema de salud y educación en abandono y en deterioro, donde imperó la marginación, la desigualdad, y falta de oportunidades; lo que se volvió una receta perfecta para el crecimiento de las pandillas.



Además, señaló que la guerra con las pandillas fue financiada con miles de millones de dólares de intereses internacionales, tal como lo fuera el conflicto armado. Donde los “partidos políticos de oposición Arena y el FMLN fueron culpables de alimentar el cáncer de las pandillas, dejando sin esperanza al pueblo salvadoreño de un país mejor” .



“Durante 30 años, más de 120,000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas, sin contar las decenas de miles de desaparecidos, millones de extorsionados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y un gran número de violaciones. En muchos casos era gente inocente”, añadió el Presidente.



El mandatario explicó que bajo su Gobierno y el desarrollo de las diferentes fases del Plan Control Territorial se ha ido fortaleciendo la institucionalidad y la capacidad de respuesta del personal de seguridad, además, se ha cortado todo poder de las pandillas en el sistema penitenciario del país.

“Con la Fase II comenzamos a construir oportunidades en las comunidades más afectadas por la violencia, para arrebatarle a las pandillas su semillero”, enfatizó el jefe de Estado.



De igual manera, agregó que se ha fortalecido a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador, duplicando y quintuplicando su personal, como parte de la Fase IV del Plan Control Territorial.



En tres años de Gobierno, el país registra 128 días sin homicidios, mientras que en los tres gobiernos anteriores solo se registró un día sin muertes violentas, confirmó el Presidente Bukele.



También, Bukele explicó que la baja en la cifra de los homicidios en El Salvador registrados entre abril y mayo, pasado, los porcentajes de asesinatos han caído a niveles históricos, de los más bajos en América Latina.



“Las cifras se toman por año, pero si solo tomamos en cuenta los dos últimos meses, y si no contamos las muertes de los pandilleros, El Salvador es el país más seguro de la región. 17 homicidios al mes, la tasa per cápita más baja de América Latina”, destacó el Presidente Bukele.



También, enfatizó la captura de los más de 36,000 pandilleros durante el Régimen de Excepción, la incautación de millones de dólares y droga. “Tenemos dos meses con el régimen de excepción y la gente ya sabe cómo es vivir sin pandillas”, dijo.

El estadista salvadoreño detalló que para seguir transformando al país es necesario garantizar la seguridad de la población, pues esto permite que muchos inversionistas internacionales deseen invertir en el país más seguro de la región, como también lograr que se sienten las bases para los nuevos proyectos que beneficien directamente al desarrollo del pueblo salvadoreño.



“Si no tenemos seguridad, ¿de qué servirían las tablets o computadoras?, ¿de qué servirían las mejoras del sistema de salud que hemos hecho y seguiremos haciendo?, si no tenemos seguridad ¿de qué serviría tener el mejor aeropuerto de la región?, los CUBOS, un nuevo estadio y la nueva biblioteca nacional, para que todo esto funcione se deben sentar las bases y esas bases son la seguridad”, expresó el mandatario.





Asimismo, cuestionó sobre la “preocupación” de la comunidad internacional y la oposición, grupos que ahora critican y llaman al país una dictadura, en momentos que el país está avanzando y tomando las decisiones correctas para su desarrollo social, económico y de seguridad.



“Esos grupos, de repente amigos, trabajan juntos, para liberar a El Salvador de lo que ellos han querido llamar, sin ningún rigor histórico ni político: dictadura; pero, a ellos les digo: digan lo que digan, escriban lo que escriban, ataquen una y otra vez, no nos van a detener, tenemos a Dios y al pueblo salvadoreño de nuestro lado”, manifestó el mandatario.



Además, enfatizó que ya se encaminan proyectos estratégicos como el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico, el estadio nacional de primer mundo, una biblioteca nacional moderna y la primera ciudad Bitcóin.

