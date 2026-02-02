MARN prevé ambiente frío y ráfagas de hasta 50 km/h por influencia de vientos nortes

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este lunes continuarán las bajas temperaturas y las ráfagas de viento, con velocidades que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en zonas altas del occidente del país, debido a la persistencia de los vientos nortes.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el cielo se mantendrá entre despejado y poco nublado, sin probabilidades de lluvia. Los vientos tendrán velocidades promedio de entre 9 y 18 km/h, con ráfagas ocasionales más intensas.

Las condiciones más frías se sentirán durante la madrugada y la noche, especialmente en zonas montañosas del norte y occidente. En San Salvador, las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados centígrados; en Santa Ana, entre 16 y 29 grados; y en el oriente, La Unión registrará entre 22 y 34 grados.

El MARN indicó además que el martes 3 de febrero comenzará una transición hacia un nuevo evento de vientos nortes, que se mantendrá hasta el jueves 5. En las madrugadas más frías, las temperaturas podrían descender entre 4 y 12 °C en zonas altas, entre 15 y 19 °C en valles interiores y entre 20 y 22 °C en la zona costera.

Por su parte, la Dirección General de Protección Civil mantiene una advertencia por el descenso térmico y una alerta amarilla por riesgo de incendios, ante el aumento de vientos y las condiciones secas que favorecen la rápida propagación del fuego.

El MARN recomienda a la población abrigarse adecuadamente durante las noches y madrugadas, evitar quemas agrícolas o de basura y mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Compartir esta nota