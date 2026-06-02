Bukele inaugura el nuevo Hospital Rosales en el aniversario de su séptimo año de gestión

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ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, inauguró este lunes el nuevo Hospital Nacional Rosales, una obra presentada por el Gobierno como uno de los principales proyectos de infraestructura sanitaria del país y que comenzó a operar con atención para pacientes de emergencia.

La inauguración coincidió con el séptimo aniversario de la administración de Bukele, quien sustituyó el tradicional mensaje de rendición de cuentas por un recorrido televisado por las nuevas instalaciones del centro médico.

Según las autoridades, el complejo hospitalario cuenta con más de 500 camas para hospitalización, áreas de cuidados intensivos, servicios de emergencia, nueve quirófanos para cirugías programadas y espacios destinados a procedimientos de alta complejidad.

Durante la presentación se informó que el hospital incorpora tecnología médica especializada, entre ella cirugía robótica, quirófanos híbridos, equipos de resonancia magnética de alta capacidad, angiógrafos y un centro de hemodiálisis con 140 máquinas, con capacidad para atender hasta 420 pacientes por día.

Las autoridades también indicaron que el nuevo Rosales funcionará como hospital escuela, con áreas destinadas a la formación de profesionales de la salud y espacios de simulación clínica.

Para su funcionamiento fueron contratadas 3,200 personas, de las cuales 3,000 son salvadoreñas y 200 extranjeras, según datos proporcionados durante el acto inaugural.

En el área de nefrología, los responsables del proyecto destacaron que la ampliación de los servicios busca fortalecer la atención a pacientes con enfermedad renal crónica, una de las principales causas de consulta especializada en el país.

Además de la nueva torre hospitalaria, el proyecto incluyó trabajos de restauración en edificios históricos del antiguo Hospital Rosales. Las intervenciones comprendieron la rehabilitación de estructuras, techos, columnas, pisos originales, jardines y otros elementos patrimoniales del complejo.

Durante el recorrido, Bukele afirmó que el nuevo hospital forma parte de una estrategia de modernización del sistema público de salud y señaló que la infraestructura permitirá ampliar la oferta de servicios especializados para la población.

Con la apertura del nuevo Hospital Rosales, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de atención de tercer nivel en la red pública de salud mediante la incorporación de tecnología médica avanzada, nuevas especialidades y una mayor capacidad de hospitalización.

#NuevoHospitalRosales | El Presidente de la República, @nayibbukele, inauguró el nuevo Hospital Nacional Rosales, que cuenta con modernas instalaciones, equipo especializado de última generación y personal capacitado. #SecretaríaDePrensa pic.twitter.com/DuKeJrJoku — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 2, 2026

Con una capacidad de 502 camas hospitalarias y 110 camas para pacientes de corta estancia, @elnuevorosales inicia oficialmente sus operaciones.



A partir de este momento, los salvadoreños cuentan con un hospital moderno, equipado y preparado para brindar atención especializada… pic.twitter.com/SnFTjqz33b — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) June 2, 2026

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