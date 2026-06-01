El Salvador queda fuera de lista de observación laboral de la OIT

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ElSalvador–El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó este lunes que El Salvador fue retirado de la lista de observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una decisión que, según las autoridades y representantes del sector empresarial, representa un reconocimiento a los avances del país en materia laboral.

El anuncio fue realizado desde Ginebra, Suiza, donde una delegación salvadoreña participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo. Castro aseguró que la decisión contó con el respaldo de representantes de trabajadores, empleadores y otros sectores involucrados en los procesos de evaluación de la OIT.

De acuerdo con el funcionario, la salida de la lista constituye un reconocimiento al cumplimiento de estándares internacionales relacionados con los derechos laborales y las relaciones entre trabajadores y empleadores.

La información también fue confirmada por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, quien consideró que la medida fortalece la imagen del país ante la comunidad internacional y puede contribuir a mejorar las condiciones para la atracción de inversiones.

Saca sostuvo que la decisión podría incidir positivamente en la percepción de riesgo para inversionistas y favorecer la llegada de nuevos proyectos al país.

Durante su participación en la conferencia internacional, representantes del Gobierno, del sector empresarial y de organizaciones de trabajadores sostuvieron reuniones con autoridades de la OIT, entre ellas su director general, Gilbert F. Houngbo.

Mientras tanto, organizaciones sindicales presentes en el evento han señalado que continúan exponiendo ante la OIT denuncias relacionadas con despidos en el sector público y restricciones a la libertad sindical.

El Salvador permaneció durante varios años bajo observación de la OIT debido a señalamientos relacionados con el funcionamiento de los mecanismos de diálogo laboral. En 2019, el organismo internacional señaló incumplimientos vinculados a la activación del Consejo Superior del Trabajo (CST), instancia integrada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores.

Las autoridades atribuyen la salida de la lista a las acciones implementadas en los últimos años, entre ellas la reactivación del CST. Sin embargo, sectores sindicales mantienen observaciones sobre la situación laboral en el país y han solicitado que sus planteamientos continúen siendo evaluados por la organización internacional.

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