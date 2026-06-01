Hospital de Soyapango estrena moderna área de emergencias

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ElSalvador–El Ministerio de Salud (MINSAL) inauguró este lunes una nueva área de emergencias en el Hospital Nacional de Soyapango, una obra destinada a fortalecer la atención médica para más de 230,000 habitantes de San Salvador Este.

Según las autoridades, el proyecto requirió una inversión cercana a los $7 millones y forma parte de los esfuerzos orientados a ampliar y modernizar la infraestructura de la red hospitalaria pública.

La nueva instalación fue diseñada para brindar atención especializada a través de tres áreas principales: Emergencia Pediátrica, Emergencia Médico-Quirúrgica y quirófanos para procedimientos de urgencia.

Durante la inauguración, el ministro de Salud, Francisco Alabi, acompañado por la jefa de proyectos de salud y nutrición del Despacho de la Primera Dama, Elisa Gamero, realizó un recorrido por las nuevas instalaciones y destacó que el área cuenta con equipamiento y tecnología para atender a pacientes desde su puesta en funcionamiento.

La Emergencia Pediátrica dispone de seis boxes de evaluación, espacios para rehidratación oral, terapia respiratoria, ortopedia pediátrica, pequeña cirugía y evaluación neonatal. Además, incorpora una zona de observación con capacidad para siete cunas.

Por su parte, la Emergencia Médico-Quirúrgica cuenta con ocho boxes de evaluación, un área de máxima urgencia para seis pacientes, servicios de inhaloterapia, ortopedia y pequeña cirugía. También incluye un área de observación con capacidad para trece pacientes.

Como parte del proyecto, fueron habilitados dos quirófanos con sus respectivas áreas de recuperación, lo que permitirá realizar procedimientos de emergencia para pacientes pediátricos, adultos y obstétricos.

La nueva infraestructura también integra servicios complementarios como farmacia, rayos X y trabajo social, con el objetivo de ofrecer una atención más integral durante las emergencias médicas.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la ampliación busca incrementar la capacidad operativa del hospital y mejorar la atención brindada a la población de San Salvador Este.

#HospitalDeSoyapango | En el Hospital Nacional de Soyapango fue inaugurado, hace unos meses, el Mini Nido, un espacio cómodo, moderno y especializado para la atención de madres y sus bebés, en cumplimiento con la visión de la Primera Dama Gabriela de Bukele de mejorar los… pic.twitter.com/FUhrKBbVnI — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 1, 2026

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