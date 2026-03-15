Inicia torneo Infantil AA

En una primera jornada de muchas carreras y batazos de todos los calibres, las academias de Agabeisi, Santa Ana y Soyapango iniciaron con victorias el torneo nacional Infantil AA, para jugadores de 11-12 años. A la par, la categoría Peewee (5-8 años) también inició su campeonato recreativo para enamorar de la práctica del béisbol a los más pequeños.

El sábado, Agabeisi (La Libertad) se impuso en casa 11 carreras por 10, en una entrada extra, a La Unión/ Meanguera; la novena del Colegio Dominico (Santa Ana) venció de visitante al Bengoa 16 por 10; mientras que Soyapango derrotó en la carretera por abultado marcador de 30 carreras a 12 a Zacamil.

En el terreno del Complejo Agabeisi, de Antiguo Cuscatlán, el equipo de las ardillas se llevó la victoria en siete entradas, luego que los orientales igualaron la pizarra en la sexta y última manga para forzar el extrainning. Juan Vejarano inició corriendo en segunda y avanzó a tercera por wild pitch. Josué Pérez fue golpeado y se estafó la segunda para colocar corredores en posición anotadora. Pero el lanzador Cristian Montoya perdió la concentración y cometió un balk para que entrara al plato la rayita de la victoria.

El gran héroe de la partida fue José Cuevas, quien bateó el ciclo o la escalera (ligó jonrón, triple, doble y sencillo en el juego) y además se llevó el triunfo desde la loma al relevar en el final del cotejo.

“Debo agradecer a Dios, y a mi equipo que lo dio todo en el terreno, vamos a seguir así durante todo el torneo para buscar llegar a la final. De las cuatro conexiones, por supuesto que me gustó más el cuadrangular, ya que llevé la bola más lejos”, comentó con una gran sonrisa en su rostro el inicialista y cerrador.

En el Complejo Bengoa, el equipo del Colegio Dominico de Santa Ana se apuntó su primer triunfo del campeonato al imponerse 16 carreras por 10 a los locales del Bengoa, con una ofensiva de siete imparables, que se combinó con algunos errores en la defensa de sus rivales. Un rally de cinco anotaciones en la primera entrada delineó el transcurrir del encuentro. Felipe Castaneda se llevó el triunfo y Ezequiel Ortega cargó con el revés.

Finalmente, en el Mini Estadio de Zacamil, el equipo de Soyapango se soltó a batear para llevarse el triunfo por un marcador amplio de 30 por 12. La fuerte ofensiva de 17 imparables por parte de los chicos de la Ciudad Industrial fue encabezada por Carlos Interiano, quien ligó dos jonrones e impulsó seis rayitas, así como Esteban Canales, quien ligó de 4-3. Hansel Hernández fue el pitcher ganador, mientras Santiago Reyes cargó con el revés.

A la par, los equipos de las diferentes academias de la categoría formativa Peewee también se midieron, para que los cachorritos se diviertan y empiezen a enamorarse del maravilloso mundo del béisbol.

El próximo sábado se darán los siguientes duelos en la segunda jornada del torneo Infantil AA: Zacamil vs La Unión/Meanguera; Dominico (Santa Ana) vs Soyapango y Agabeisi (La Libertad) vs Bengoa.

Campeonato Infantil AA

Sábado 14 de marzo de 2026.

Complejo Agabeisi

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 C H E La Unión/ Meanguera 1 2 5 0 0 2 0 10 5 6 Agabeisi (La Libertad) 4 1 5 0 0 0 1 11 6 2

Pitcher ganador: José Cuevas

Pitcher perdedor: Cristian Montoya

Sábado 14 de marzo de 2026.

Complejo Bengoa

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 C H E C.Dominico/ Sta Ana 5 2 2 0 3 4 16 7 2 Bengoa 0 1 2 0 4 3 10 8 9

Pitcher ganador: Felipe Castaneda

Pitcher perdedor: Ezequiel Ortega

Sábado 14 de marzo de 2026.

Mini Estadio Zacamil

EQUIPO C H E Soyapango 30 17 3 Zacamil 12 3 5

Pitcher ganador: Hansel Hernández

Pitcher perdedor: Santiago Reyes

TORNEO INFANTIL AA

Tabla de posiciones

Equipo JJ JG JP PCT. DIF. Soyapango 1 1 0 1.000 – Col. Dominico Sta Ana 1 1 0 1.000 – Agabeisi 1 1 0 1.000 – Bengoa 1 0 1 0.000 1.0 La Unión/ Meanguera 1 0 1 0.000 1.0 Zacamil 1 0 1 0.000 1.0

RESULTADOS

Fecha Visitante Local 14/03/26 La Unión/ Meanguera 10 11 Agabeisi (La Libertad) 14/03/26 Dominico Sta. Ana 16 10 Bengoa 14/03/26 Soyapango 30 12 Zacamil

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