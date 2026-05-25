California pide apoyo federal ante riesgo de explosión química en el sur del estado

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EEUU–El gobierno de California solicitó al presidente Donald Trump una declaración de emergencia federal debido a una fuga de químicos tóxicos en un tanque industrial que amenaza con colapsar en el condado de Orange.

La emergencia se originó en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicadas en la ciudad de Garden Grove, donde un tanque con aproximadamente 7,000 galones de metacrilato de metilo —un compuesto inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos— comenzó a presentar fugas y sobrecalentamiento desde el jueves.

Las autoridades ordenaron la evacuación de unos 50,000 residentes cercanos mientras equipos especializados trabajan para evitar un posible derrame masivo o una explosión. El gobernador Gavin Newsom informó que la declaración permitiría activar asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), incluyendo recursos para evacuaciones, refugios, atención médica y personal técnico especializado.

Según autoridades del condado de Orange, la estabilización del tanque continúa siendo compleja debido a que el químico genera calor de forma autónoma, aumentando el riesgo de una reacción peligrosa. Bomberos y expertos en materiales peligrosos mantienen labores permanentes para reducir la presión interna del depósito.

El gobierno estatal indicó que más de 785 socorristas y equipos de emergencia han sido desplegados en la zona, mientras continúan los monitoreos para determinar la evolución del incidente y evitar afectaciones mayores en las comunidades cercanas.

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