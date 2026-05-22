EE.UU. publica nuevos archivos desclasificados sobre ovnis

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EEUU–Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, volvió a poner en el centro del debate público los fenómenos anómalos no identificados tras la divulgación de una nueva serie de documentos oficiales.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos mediante un comunicado del portavoz del Pentágono, en el que se confirmó la publicación de la segunda entrega de archivos desclasificados vinculados a los llamados UAP (Fenómenos Anómalos No Identificados).

De acuerdo con la información oficial, el material forma parte de una iniciativa gubernamental de transparencia impulsada por la Casa Blanca para liberar registros históricos relacionados con reportes militares y de agencias federales sobre objetos no identificados detectados en el aire y otras zonas de operación.

El contenido ya está disponible en la plataforma oficial WAR.GOV/UFO, habilitada como repositorio público de estos archivos.

Entre los documentos difundidos se incluyen videos captados por sensores militares, fotografías, reportes de pilotos e informes internos. Algunos registros describen objetos luminosos, esferas detectadas cerca de aeronaves militares y otros eventos reportados en distintos contextos operativos.

Uno de los videos más difundidos muestra un objeto registrado mediante sensores infrarrojos en una plataforma militar estadounidense. Según la descripción oficial, el material corresponde a una grabación en la que “cuatro áreas de contraste atraviesan el campo de visión del sensor”.

El Departamento de Guerra indicó además que ya trabaja en una tercera entrega de documentos, cuya fecha de publicación será anunciada posteriormente.

Aunque el gobierno de Estados Unidos no ha confirmado ningún origen extraterrestre, la divulgación ha reactivado teorías y especulaciones sobre estos fenómenos, que han sido reportados durante décadas por personal militar, pilotos y agencias de defensa.

Departamento de Guerra de Estados Unidos señaló que el interés público por estos archivos ha sido elevado y que el proceso de desclasificación continuará de forma progresiva.

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