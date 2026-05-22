EE.UU. obligará a migrantes temporales a salir del país para pedir residencia

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EEUU–La Administración del presidente Donald Trump anunció una nueva política migratoria que obligará a miles de extranjeros con visas temporales a abandonar Estados Unidos para tramitar la residencia permanente desde sus países de origen.

La medida fue confirmada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que argumentó que el cambio busca aplicar de forma estricta la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual —según la agencia— había sido flexibilizada durante administraciones anteriores.

Con esta decisión, las personas que actualmente se encuentran en territorio estadounidense con visas de turismo, estudio o trabajo temporal ya no podrán gestionar normalmente la llamada “green card” desde dentro del país, salvo en “circunstancias extraordinarias” que todavía no han sido detalladas oficialmente.

La política impactaría a portadores de visas como las B-1 y B-2 de turismo y negocios; F-1 y M-1 para estudiantes; así como categorías laborales temporales como H-1B, H-2A y H-2B.

Hasta ahora, muchos migrantes con estadía legal podían solicitar un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos mediante procesos por matrimonio, empleo o reunificación familiar, mientras esperaban la resolución de sus casos. El nuevo lineamiento prioriza que el trámite se realice mediante procesamiento consular en embajadas y consulados estadounidenses fuera del país.

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, afirmó que la medida busca “restablecer el propósito original de la ley” y reducir los casos de permanencia irregular una vez vencidas las visas temporales.

Expertos y organizaciones migratorias advirtieron que la decisión podría afectar a familias que ya viven en Estados Unidos y generar mayores tiempos de espera para quienes buscan regularizar su situación migratoria. Algunos grupos también señalaron posibles riesgos para solicitantes vulnerables que tendrían que regresar a países considerados inseguros.

La nueva disposición forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump, enfocadas en limitar tanto la migración irregular como algunas vías legales de permanencia en Estados Unidos.

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