Caluu C. se sumerge de lleno en el afrobeat con “No Love’”

Caluu C. vuelve a la carga con su nuevo single “No Love” , una canción que combina el ritmo contagioso del afrobeat con una letra que habla desde la madurez emocional. Producida por THORLONDON , la canción marca un nuevo paso firme dentro de la nueva etapa artística de Caluu C. , en la que la sensualidad y la introspección caminan juntas sobre beats cálidos y bailables.

“No Love” es una declaración íntima disfrazada de hit veraniego. Una historia de amor que no termina con gritos, sino con conciencia: la de una mujer que reconoce que, por mucho que haya conexión, si no hay paz, no puede haber futuro. En un estribillo pegajoso —“ Y yo sé, y yo sé, y yo sé, y yo sé que no podemos ser” — Caluu C. pone palabras al dilema que tantas personas viven en relaciones donde lo bueno no compensa lo que duele.

Su alto ascenso en la industria musical con su lema de «El Fuego de las Islas» la nueva diva española ha conseguido gran repercusión dentro de una nueva comunidad de escuchas que bailan sin parar su música con un ritmo desenfrenado.

También celebra su primera nominación como artista en los premios EDM Radio 2025 que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España este 17 de Mayo donde tendrá una participación estelar en el show presentando un show que dejará a todos atónitos de fugaz talento.

Los rumores no paran de girar en torno a un posible proyecto en camino, ya que Caluu C. lleva meses lanzando música de forma constante y completamente centrada en este nuevo sonido. Además, fuentes cercanas apuntan a que el artista podría estar colaborando con nombres internacionales del género afro, lo que confirma que este giro musical no es una fase, sino una evolución.

“No Love” es mucho más que una canción, es un paso más en el camino de Caluu C. hacia consolidarse como una de las voces más auténticas y enérgicas de la nueva ola afro en español.

Compartir esta nota