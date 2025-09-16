Mar. Sep 16th, 2025

Caluu C. y Jey Codes unen mundos opuestos en “Azúcar Con Sal”

Sep 16, 2025 #España, #Venezuela

La artista española Caluu C., reconocida por su versatilidad y presencia internacional en el género urbano, y el joven cantante y compositor venezolano Jey Codes unen fuerzas en “Azúcar Con Sal”, un sencillo que combina dulzura y fuerza en un viaje musical lo-fi y chill. La canción refleja la química entre dos mundos distintos: la dulzura y sensualidad de Caluu C. y la sensibilidad auténtica de Jey Codes, influenciado por el Hip Hop, R&B y Neo Soul.

Con apenas 21 años, Jey Codes ha demostrado su capacidad para transmitir emociones genuinas a través de sus letras y melodías, y este año incluso fue telonero de Lil Supa, consolidándose como una de las voces emergentes más prometedoras de Latinoamérica.

“Azúcar Con Sal” explora el contraste y la complementariedad de dos personalidades opuestas, con letras que mezclan amor, complicidad y momentos cotidianos que cualquier oyente puede sentir cercano: “Como azúcar con sal, nieve y volcán. Pide lo que quieras, que yo te lo quiero dar, baby”. Su sonido relajado y sofisticado logra un equilibrio perfecto entre la frescura de Caluu C. y la sensibilidad de Jey Codes, creando un tema que se siente íntimo y universal a la vez.

El sencillo ha tenido una recepción inmediata en plataformas digitales, incluyendo su inclusión en la reconocida playlist “Viernes Fresh” de Spotify, lo que ha potenciado su alcance y visibilidad internacional. Desde Madrid hasta Ciudad de México, la respuesta del público ha sido entusiasta, reafirmando el poder de la música para unir culturas, emociones y generaciones.

