Cámara instala audiencia preparatoria contra exdiputado Manuel Soto Lazo

ElSalvador—La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, realizó la audiencia preparatoria en el proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el exdiputado Manuel Rigoberto Soto Lazo y su esposa, Vanessa María Handal de Lazo.

La acción fue impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR), que en mayo presentó una demanda en su contra señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según la investigación, Soto Lazo y su esposa no habrían justificado un total de $392,989.62, relacionados con depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la adquisición de vehículos.

Durante la audiencia, la Cámara informó que el próximo 17 de septiembre dará a conocer la resolución sobre la admisión de la prueba y si el proceso avanza a la etapa probatoria.

Soto Lazo fue diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA en el período 2012-2015. Posteriormente se unió a GANA, donde encabezó la fracción “Unidos por El Salvador”, y más tarde ocupó el cargo de viceministro de Agricultura y Ganadería en el gobierno de Nayib Bukele.

En 2022, tras su salida de GANA, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de inscripción de un nuevo partido político bajo el nombre Fuerza Solidaria.

