Realizan encuentro del programa Entre Líderes

Como parte de su compromiso con el crecimiento integral de sus clientes corporativos, Bancoagrícola llevó a cabo un nuevo encuentro de su programa insignia Entre Líderes, esta vez con la destacada ponencia “IKIGAI: el arte de encontrar propósito en lo que hacemos”, a cargo del escritor y conferencista español Francesc Miralles, coautor del bestseller internacional Ikigai: los secretos de Japón para una vida larga y feliz.

“En Bancoagrícola entendemos que detrás de cada empresa hay una historia, una motivación y un propósito. Hoy, más que hablar de números, queremos ofrecer a nuestros clientes un espacio para reconectar con aquello que da verdadero sentido a su liderazgo y visión empresarial,” expresó Rafael Barraza, Presidente Ejecutivo de Bancoagrícola.

El evento reunió a líderes empresariales para reflexionar sobre el propósito y la motivación personal en el entorno organizacional, en línea con la visión estratégica del banco de acompañar a sus clientes más allá de lo financiero con su programa Entre Líderes.

“Entre Líderes es un espacio donde creemos en el valor de las ideas, en la fuerza de las conexiones y en el poder de liderar con sentido. Hoy más que nunca, necesitamos conversaciones que nos ayuden a mirar hacia adentro y descubrir cómo el propósito puede convertirse en una brújula poderosa para liderar con impacto,” destacó Ana Cristina Arango, Vicepresidenta de Empresas y Gobierno.

Desde la Vicepresidencia de Empresas y Gobierno, Bancoagrícola impulsa el conocimiento como servicio y atributo diferenciador, a través de la plataforma Capital Inteligente, propiedad de Grupo Cibest, que ofrece contenido especializado, análisis económico y herramientas de valor para la toma de decisiones.

Este enfoque ha permitido que, en promedio, el 50% de los desembolsos de la Vicepresidencia de Empresas y Gobierno estén alineados con Negocios con Propósito, impulsando los objetivos institucionales del banco. Gracias a esto, Bancoagrícola se mantiene desde hace 15 años consecutivos como el banco que más apoya a la industria en El Salvador.

Silmar Silva, Directora de Capital Humano de Grupo Cassa, compartió: “Voy a hablar como líder de capital humano. Para nosotros es una gran ayuda y tiene muchísimos significados que nuestros líderes tomen este tipo de reflexiones, porque al final esta charla nos invitó a todos a reflexionar, a pensar dónde está tu propósito, ¿Qué es lo que tú quieres, ¿Cuál es el legado que le quieres dar a la empresa?”, expresando su conexión con el mensaje.

“Hoy, más que nunca, en El Salvador y en el mundo, es el momento de hablar de qué nos inspira más allá de los números. A los números se va a llegar cuando estemos inspirados a lograrlos, todos a lograrlo. Hace diez años esto no era posible, y hoy es trending topic” concluyó.

Durante su intervención, Francesc Miralles compartió herramientas para alinear la vida profesional con el propósito personal:

“Si tienes claro cuál es tu por qué, para qué haces lo que haces, cuál es tu propósito, va a ser mucho más fácil navegar este mundo. Espero que de esta ponencia de Ikigai, se lleven los cuatro círculos del propósito personal a casa, recuerden qué es lo que aman hacer, para qué son buenos, cómo el dinero les puede servir a ellos y qué es lo que el mundo necesita.”

Con este encuentro, Bancoagrícola reafirma su compromiso como aliado estratégico del tejido empresarial, generando valor desde lo financiero, lo humano y el conocimiento, a través de programas exclusivos como Entre Líderes, y la plataforma de conocimiento Capital Inteligente, propiedad de Grupo Cibest.

