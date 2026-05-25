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El Salvador

TSE realiza prueba de escrutinio preliminar y transmisión de datos para elecciones 2027

May 25, 2026

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló una prueba interna de escrutinio preliminar y transmisión de datos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), como parte de las acciones de preparación para las elecciones de 2027 en El Salvador.

De acuerdo con la institución, la jornada se llevó a cabo de manera simultánea en distintos puntos de Ahuachapán, Chalatenango, Morazán y San Salvador, con el objetivo de evaluar procesos logísticos, operativos y tecnológicos en condiciones similares a una elección oficial.

La magistrada presidenta del TSE, Roxana Soriano, señaló que este tipo de ejercicios forman parte de la preparación institucional para fortalecer y validar los procedimientos electorales.

Según explicó el organismo, durante la actividad se verificó el funcionamiento de componentes utilizados por las JRV, entre ellos la instalación de centros de votación, apertura de cajas, configuración de equipos tecnológicos y ejecución de procedimientos operativos.

El TSE indicó además que, como medida preventiva y estrictamente técnica, las papeletas empleadas durante la prueba incluyeron nombres de equipos de fútbol en lugar de referencias político-electorales, con el fin de evitar interpretaciones ajenas al objetivo del ejercicio.

El Organismo Colegiado también supervisó el desarrollo de la jornada en San Salvador, donde se dio seguimiento a la ejecución de los distintos procedimientos contemplados en la prueba de escrutinio preliminar y transmisión de datos.

La institución reiteró que estas actividades buscan fortalecer la capacidad operativa y técnica de cara a futuros procesos electorales en el país.

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