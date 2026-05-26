Patrimonios millonarios y deudas: Hacienda publica declaraciones de funcionarios y diputados

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ElSalvador–El Ministerio de Hacienda habilitó una plataforma pública donde cualquier ciudadano puede consultar los activos, pasivos y patrimonio declarados por funcionarios y diputados salvadoreños, en cumplimiento de la Ley Anticorrupción aprobada en 2025 y de los compromisos adquiridos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La información incluye bienes, deudas y patrimonio reportados por altos funcionarios del Estado, diputados propietarios y titulares de instituciones públicas. Los datos publicados contemplan también información patrimonial del cónyuge, conviviente e hijos de los declarantes.

Entre los funcionarios con mayor patrimonio aparece el presidente de la República, Nayib Bukele, quien reportó activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, lo que deja un patrimonio de $4,466,478.24.

El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, declaró activos por $594,000 y pasivos por $385,651, reflejando un patrimonio de $208,349.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reportó activos por $321,580.15 y deudas por $89,205, mientras que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Mejía, declaró $175,000 en activos y $27,000 en pasivos.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano de Viaud, aparece con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.

En contraste, la directora del ISSS, Mónica Ayala Guerrero, figura con pasivos por $312,177.36 y sin activos registrados, por lo que su patrimonio aparece en negativo.

La plataforma también muestra las declaraciones patrimoniales de los diputados propietarios del periodo 2024-2027. Según los datos publicados, 58 legisladores reportan activos conjuntos por $17.2 millones y deudas cercanas a $5 millones, dejando un patrimonio total aproximado de $11.3 millones.

Entre los diputados con patrimonios superiores al millón de dólares aparecen Claudia Toledo, Óscar Robles y Ricardo Rivas, de Nuevas Ideas, además de Reynaldo López Cardoza, del PCN.

Asimismo, 17 diputados registran patrimonio negativo debido a que sus deudas superan el valor de sus bienes declarados. Entre ellos figuran legisladores de Nuevas Ideas y el diputado Francisco Lira, de Arena.

La Ley Anticorrupción establece que los funcionarios y empleados públicos deben presentar declaraciones de activos y pasivos cada año, las cuales deben hacerse públicas 15 días después de ser entregadas. La consulta puede realizarse directamente desde el portal del Ministerio de Hacienda.

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