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Cancillería abre convocatoria para poder trabajar de niñeras en EE. UU.

Abr 9, 2026 #Cancillería, #EEUU, #El Salvador, #Empleo, #Migración, #Niñeras, #Oportunidades, #Trabajo

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador anunció una nueva convocatoria del Programa de Movilidad Laboral, orientada a la contratación temporal de cuidadores infantiles en Estados Unidos.

La iniciativa busca vincular a salvadoreños con empleadores en el extranjero mediante procesos formales, bajo acompañamiento institucional, como parte de las opciones de empleo regulado fuera del país.

Perfil requerido

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que cuenten con bachillerato finalizado y dominio avanzado del idioma inglés, tanto hablado como auditivo. Este requisito es indispensable, ya que el trabajo implica comunicación constante con familias en Estados Unidos.

También se solicita licencia de conducir vigente, condición física adecuada y, de forma deseable, experiencia previa en el cuidado de niños.

Funciones del puesto

De acuerdo con la información oficial, el rol incluye:

  • Supervisión del bienestar físico y emocional de los niños
  • Apoyo en actividades diarias como alimentación, higiene y descanso
  • Organización de actividades recreativas y educativas
  • Acompañamiento en dinámicas familiares
  • Mantenimiento de espacios seguros y ordenados
  • Comunicación directa en inglés con padres o tutores
  • El puesto puede requerir esfuerzo físico, incluyendo asistir o cargar a menores.

Las personas interesadas deben completar el proceso de forma digital, siguiendo estos pasos:

Llenar el formulario en línea habilitado por Cancillería

  • Adjuntar una hoja de vida actualizada
  • Enviar un audio de un minuto en inglés explicando su experiencia en el cuido infantil

Las autoridades indicaron que los documentos deben enviarse identificados con el nombre completo del aspirante.

La recepción de solicitudes estará habilitada hasta el jueves 9 de abril a las 3:30 p. m. Posterior a ese horario, no se admitirán aplicaciones.

Cancillería informó que quienes cumplan con los requisitos serán contactados para entrevistas como parte del proceso de selección.

El Programa de Movilidad Laboral busca facilitar oportunidades de empleo temporal en el extranjero bajo condiciones reguladas, con el objetivo de reducir riesgos asociados a la migración irregular y promover vínculos laborales formales.

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