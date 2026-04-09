MOP reporta 60 % de avance en obra de drenaje para mitigar inundaciones en Zona Rosa

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ElSalvador–El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de mitigación de inundaciones que se ejecuta en el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa de San Salvador, registra un 60 % de avance.

La intervención se desarrolla en un tramo de la colonia San Benito, un sector que históricamente ha presentado problemas de acumulación de agua durante lluvias intensas. Según las autoridades, los trabajos buscan reducir riesgos para la población en la próxima época lluviosa.

De acuerdo con el titular del MOP, Romeo Rodríguez, la obra inició a inicios del mes anterior y ha alcanzado ese nivel de ejecución en aproximadamente un mes. El funcionario indicó que el proyecto contempla un plazo de finalización de hasta cuatro meses.

Entre las principales obras en desarrollo se encuentra la instalación de 24 losas que forman parte de una cisterna de detención subterránea. Esta estructura tendrá una longitud aproximada de 180 metros y una capacidad para almacenar hasta 1,000 metros cúbicos de aguas lluvias.

El sistema también incluye la construcción de dos pozos de descarga, conectados a una tubería de 42 pulgadas, que permitirá evacuar el agua de forma controlada hacia la red existente. Con ello, se busca regular el flujo y disminuir el riesgo de inundaciones en la zona.

Las autoridades detallaron que la inversión en este proyecto asciende a $3 millones y forma parte de un conjunto de obras de mitigación que se ejecutan a nivel nacional.

Además, el MOP señaló que se prevén otros proyectos en el Área Metropolitana de San Salvador y en el interior del país, incluyendo intervenciones en la colonia Santa Lucía, colonia Médica y en el sector de La Canoa, en San Miguel, con el objetivo de reducir vulnerabilidades ante eventos climáticos.

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