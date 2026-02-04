Cancillería desarrolla jornada de reclutamiento para empleos temporales en EE. UU.

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con el Gobierno de los Estados Unidos, desarrolló una jornada de reclutamiento dirigida a salvadoreños interesados en optar a empleos temporales en el sector de servicios de limpieza, como parte del Programa de Movilidad Laboral.

La actividad contó con la participación de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, quien destacó que estas jornadas representan más que un proceso de selección técnica, ya que detrás de cada solicitud hay historias de esfuerzo y superación personal.

Godínez señaló que durante los dos días del evento fueron entrevistadas alrededor de 200 personas, quienes compartieron su experiencia en labores de limpieza, un área en la que, dijo, los salvadoreños se distinguen por su compromiso y dedicación.

“Este programa no es solo un contrato de trabajo, es una oportunidad que transforma vidas”, expresó la viceministra, al recordar que más de 17,800 salvadoreños ya han participado en estas experiencias laborales temporales y han regresado con nuevos recursos para fortalecer sus proyectos personales y familiares.

Durante la jornada, la beneficiaria Brenda Carolina Hernández relató cómo su participación en el programa le permitió adquirir un terreno, invertir en su negocio y avanzar en la construcción de su vivienda. Destacó la importancia del esfuerzo y la constancia como claves para alcanzar metas concretas.

Por su parte, el presidente de la agencia reclutadora estadounidense JTP, Jim Turner, resaltó el trabajo y la actitud positiva de los salvadoreños, y agradeció el apoyo del Gobierno salvadoreño en la agilización de los procesos de contratación.

El evento incluyó también charlas informativas para resolver dudas y ampliar detalles sobre los requisitos y beneficios del Programa de Movilidad Laboral, que continúa generando oportunidades de empleo temporal seguro y ordenado para la población salvadoreña.

