Demantelan banda que hurtaba motocicletas en San Salvador

ElSalvador–Siete personas, entre ellas tres menores de edad, fueron capturadas por las autoridades tras desarticular dos bandas dedicadas al hurto de motocicletas en distintos puntos de San Salvador.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó que los grupos delictivos operaban en zonas como Ciudad Delgado, Soyapango, Los Planes de Renderos, Panchimalco y San Marcos. Los detenidos son Wendy Liseth Alvarado Martínez, Brandon Alexis Viera, Emerson Javier Montano Gutiérrez, Cristian Alexis Jiménez Oviedo, y los menores Jonathan Ernesto Gutiérrez Andrés —señalado como cabecilla—, Wilman Alexander Castillo Arias y Brayan Alexander Chamul Reyes.

Según Villatoro, las estructuras actuaban en grupo: uno empujaba la motocicleta mientras otro forzaba el encendido con un desarmador. En una sola madrugada llegaron a hurtar cinco motocicletas en diferentes puntos del departamento.

Las investigaciones condujeron a un terreno en Huizúcar, La Libertad, donde los implicados desmantelaban las motos para vender las piezas como repuestos. Durante los operativos se efectuaron 12 allanamientos en los que se incautaron motocicletas, vehículos, piezas de motos robadas y teléfonos celulares que serán analizados como evidencia.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, destacó que la operación se desarrolló entre noviembre de 2025 y enero de 2026, con apoyo de herramientas tecnológicas y denuncias ciudadanas. “Se logró desarticular una estructura criminal dedicada al hurto y comercialización ilegal de motocicletas”, afirmó.

Villatoro también informó que un juez dejó en libertad a Adonay Antonio Cruz Flores, identificado como uno de los cabecillas capturados en diciembre pasado, quien ahora es buscado por los delitos de agrupaciones ilícitas y hurto agravado.

El ministro reiteró que las autoridades no permitirán decisiones judiciales que, a su juicio, favorezcan a estructuras criminales. “No vamos a tolerar en nuestra sociedad ni a rateros ni pandilleros; tenemos un compromiso con la seguridad y la propiedad de los salvadoreños”, señaló.

#ConferenciaDePrensa | Esta tarde, el @FiscalGeneralSV, brindó declaraciones sobre una estructura criminal dedicada al hurto de motocicletas, desmantelamiento y comercialización ilegal de sus piezas.



“Esta operación se realizó entre noviembre de 2025 y enero de 2026, y fue… pic.twitter.com/QVIMYYJ1eJ — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) February 3, 2026

