Trabajos eléctricos de ANDA afectarán el servicio de agua en el Gran San Salvador este miércoles

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) anunció que este miércoles 4 de febrero se registrarán deficiencias temporales en el suministro de agua potable en distintos sectores del Gran San Salvador, debido a trabajos eléctricos programados en sus sistemas de bombeo.

Según el informe oficial, las labores se realizarán en la subestación eléctrica que alimenta los sistemas Torogoz y Zona Norte, los cuales resultaron afectados por las fuertes ráfagas de viento registradas en los últimos días. Para garantizar la seguridad del personal técnico y la correcta ejecución de los trabajos, la institución suspenderá temporalmente la operación de ambos sistemas por aproximadamente seis horas, desde las 10:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Durante ese período, podrían registrarse bajas presiones o interrupciones totales en el suministro de agua en varios municipios del área metropolitana, entre ellos:

San Salvador

Soyapango

Apopa

Cuscatancingo

Ayutuxtepeque

Mejicanos

Ciudad Delgado

Ilopango

San Martín

Santa Tecla

Zaragoza

San José Villanueva

ANDA explicó que esta suspensión es necesaria para estabilizar el sistema eléctrico que alimenta las plantas y garantizar el servicio continuo en los hogares una vez finalizadas las reparaciones.

Al concluir los trabajos, el restablecimiento del servicio será gradual. La institución estimó que la normalización total podría tardar hasta 24 horas, debido al proceso de presurización y estabilización de los sistemas.

Como parte de su plan de contingencia, ANDA desplegará camiones cisterna en las zonas más afectadas para abastecer a la población mientras se restablece el suministro. Además, recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias, almacenar agua y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.

