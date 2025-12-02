Cancillería y ONU fortalecen cooperación académica mediante becas

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó una alianza con la Universidad para la Paz (UPAZ), institución académica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de ampliar la formación de salvadoreños a través de programas de becas de posgrado y proyectos conjuntos de investigación y desarrollo.

El acuerdo fue suscrito por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el observador permanente de la UPAZ, David Fernández Puyana, durante una ceremonia oficial celebrada en la sede de la Cancillería salvadoreña.

La cooperación entre ambas entidades no es nueva. Según la Cancillería, en los últimos dos años se otorgaron tres becas completas para que funcionarios salvadoreños cursaran posgrados en áreas como convivencia pacífica, derechos humanos y desarrollo sostenible. Con la firma del memorándum de entendimiento, se busca institucionalizar y ampliar ese intercambio académico.

La viceministra Mira destacó que el convenio permitirá fortalecer la formación del capital humano del país, especialmente en áreas relacionadas con la diplomacia y el servicio público. “Esta alianza abre nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento, fortaleciendo la oferta académica de ambas instituciones. Además, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de sociedades más justas, pacíficas y resilientes”, afirmó.

El memorándum también contempla la creación de espacios de intercambio académico y cooperación técnica en temas vinculados a la docencia, la investigación y la proyección social. Ambas instituciones esperan generar programas conjuntos enfocados en la formación de capacidades y el diseño de políticas públicas orientadas a la paz y el desarrollo sostenible.

Por su parte, Fernández Puyana destacó que la educación y la formación especializada son herramientas fundamentales para el progreso de las naciones, señalando que el convenio con El Salvador es un paso significativo para fortalecer el trabajo de la UPAZ en América Latina.

Durante su visita al país, el representante de la UPAZ realizó un recorrido por comunidades donde la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social impulsa proyectos orientados a la prevención de la violencia y el fortalecimiento comunitario. Según la Cancillería, este acercamiento permitirá evaluar futuras iniciativas conjuntas que promuevan entornos más seguros y resilientes.

El Instituto Diplomático “Dr. José Gustavo Guerrero”, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, será la entidad encargada de coordinar la implementación del acuerdo, que incluirá nuevas convocatorias de becas y programas de especialización dirigidos a funcionarios públicos y jóvenes profesionales.

Con esta formalización, El Salvador se suma a los países que mantienen cooperación directa con la Universidad para la Paz, una institución creada por la ONU en 1980 con sede en Costa Rica, dedicada a la enseñanza y promoción de la paz, los derechos humanos y la resolución de conflictos a nivel global.

El acuerdo, según la Cancillería, busca consolidar la profesionalización del cuerpo diplomático salvadoreño y ampliar el acceso a formación académica de alto nivel para contribuir al desarrollo institucional y social del país.

