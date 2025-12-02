TSE destina $46.7 millones para garantizar el voto en el exterior en elecciones 2027

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contará con un presupuesto extraordinario de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior en las elecciones unificadas de 2027. La medida fue respaldada por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que aprobó la incorporación de los primeros $40 millones al Presupuesto General de 2025.

Estos recursos permitirán al TSE iniciar la logística y la contratación de la empresa encargada de implementar el sistema de votación remota por internet y el sistema de votación electrónica presencial. Ambos mecanismos serán claves para garantizar la participación de los salvadoreños que residen fuera del país en los próximos comicios presidenciales, legislativos y municipales.

La presidenta del TSE, Roxana Seledonia Soriano, explicó que el financiamiento incluye también la transmisión de resultados preliminares, el desarrollo del software de registro electoral y la ejecución de auditorías especializadas a las plataformas tecnológicas que se utilizarán en el proceso.

El voto desde el extranjero ha cobrado mayor relevancia debido al aumento del padrón electoral fuera del país, que actualmente supera las 932,000 personas, según el registro del TSE. Esta cifra representa un crecimiento de casi 200,000 votantes respecto a las elecciones anteriores, reflejando el interés creciente de la diáspora salvadoreña en los procesos políticos nacionales.

De acuerdo con la subdirectora general del Presupuesto, Laura Arce, el financiamiento será ejecutado en tres etapas entre 2025 y 2027. En el primer año se invertirán $40 millones para gastos preelectorales y contratación de proveedores tecnológicos; en 2026, $4.6 millones para la implementación del sistema; y en 2027, $2.1 millones para la ejecución directa del proceso electoral.

El TSE también destinará parte del presupuesto a campañas informativas para promover la participación de los salvadoreños en el exterior y explicar las modalidades disponibles de votación. Estas iniciativas incluirán materiales audiovisuales y digitales con información sobre los centros habilitados y los pasos para ejercer el sufragio electrónico o presencial.

Además, se contempla la contratación de auditorías independientes que supervisarán el funcionamiento del sistema de voto remoto, garantizando la transparencia y seguridad del proceso. Las autoridades del TSE señalaron que la adopción de tecnología moderna permitirá agilizar el conteo de votos y reducir los márgenes de error en la transmisión de datos.

El presupuesto para el voto en el exterior forma parte del Plan General de Elecciones 2027, que integra 22 programas específicos para asegurar la organización, la comunicación y el soporte técnico de todo el evento electoral. Según el TSE, esta inversión es esencial para mantener la integridad del proceso y fortalecer la participación democrática de los salvadoreños fuera del territorio nacional.

Los diputados que integran la Comisión de Hacienda acordaron que los primeros fondos sean incorporados este año, con el propósito de que el TSE pueda iniciar los preparativos a tiempo. La reforma a la Ley de Presupuesto 2025 permitirá disponer de los recursos necesarios y garantizar que el proceso avance sin retrasos.

Con la implementación de este financiamiento, el Tribunal Supremo Electoral busca consolidar un modelo de participación inclusivo y tecnológicamente seguro, que acerque a la diáspora salvadoreña a las decisiones políticas del país y contribuya a fortalecer la confianza en el sistema electoral.

