Choque entre rastra y pick up deja una mujer fallecida en el bulevar de Los Próceres

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ElSalvador–Una mujer falleció la madrugada de este viernes tras un accidente de tránsito en el bulevar de Los Próceres, frente a la torre Cuscatlán, en San Salvador, según informó Cruz Roja Salvadoreña.

La víctima fue identificada como Thania Patricia Mirafuentes, quien viajaba en un vehículo tipo pick up. En el mismo automotor resultó lesionado Oswaldo Antonio Ortiz, de 57 años.

El tercer lesionado es el conductor de una rastra involucrada en el percance, cuya identidad no fue proporcionada. El hombre fue trasladado en estado crítico por socorristas de Comandos de Salvamento.

De acuerdo con el informe de Cruz Roja, el pick up portaba la placa P706772, mientras que la rastra tenía la matrícula R100530.

Un video difundido por el alcalde de San Salvador Centro muestra el momento en que la rastra se incorporaba desde el bulevar Monseñor Romero hacia el bulevar de Los Próceres. En las imágenes se observa que el vehículo pesado circulaba detrás del pick up en el mismo carril, hasta alcanzarlo y colisionarlo. Tras el impacto, la rastra se salió de la vía y terminó en la zona verde cercana a la torre Cuscatlán, en la intersección con la avenida Albert Einstein.

El alcalde capitalino señaló en redes sociales que el exceso de velocidad al conducir provoca hechos que derivan en muertes y lesiones.

Accidente en Los Próceres.

El tráiler iba con exceso de velocidad, choca con el separador y pierde el control, lamentablemente se tiene informe preliminar del fallecimiento de la persona que se conducía en el pickup.

Es inaudito la falta de responsabilidad y de sentido común de… pic.twitter.com/VVfGqQzMSu — Mario Durán (@marioduran) March 13, 2026

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que entre el 1 de enero y el 12 de marzo de 2026 se registraron 4,803 siniestros viales en el país, los cuales dejaron 285 fallecidos y 3,105 personas lesionadas.

El hecho recuerda otros accidentes ocurridos en el mismo bulevar en años recientes. El 14 de marzo de 2023, una rastra provocó una colisión múltiple que involucró al menos 33 vehículos y dejó dos personas fallecidas y varios lesionados. Ese mismo año, en noviembre, otro percance con una rastra en la misma vía dejó cuatro personas heridas.

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