Mar. Feb 3rd, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Capturan a dos hombres acusados de homicidio en San Vicente

Feb 3, 2026 #Captura, #El Salvador, #Homicidio, #PNC, #San Vicente

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres señalados de haber cometido un homicidio en el cantón El Rebelde, distrito de San Vicente, en el departamento del mismo nombre.

Los detenidos fueron identificados como Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años, y Juan Israel Lazo Martínez, de 26, quienes, según las investigaciones, habrían atacado con arma de fuego a un hombre de 33 años.

La PNC detalló que el crimen tuvo un móvil pasional, ya que la víctima presuntamente acosaba a uno de los capturados. Ambos fueron ubicados y arrestados en el municipio de Apastepeque, en la zona norte del departamento.

Los detenidos serán remitidos a las autoridades competentes por los delitos de homicidio y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

TSE habilita preenrolamiento para jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones de 2027

Feb 3, 2026
El Salvador

Dos cajeras procesadas por retiros no autorizados en cuentas bancarias

Feb 3, 2026
El Salvador

Descenderán aún más las temperaturas esta semana por influencia de los Vientos Nortes

Feb 3, 2026
error: Contenido protegido