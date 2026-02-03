Capturan a dos hombres acusados de homicidio en San Vicente

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de dos hombres señalados de haber cometido un homicidio en el cantón El Rebelde, distrito de San Vicente, en el departamento del mismo nombre.

Los detenidos fueron identificados como Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años, y Juan Israel Lazo Martínez, de 26, quienes, según las investigaciones, habrían atacado con arma de fuego a un hombre de 33 años.

La PNC detalló que el crimen tuvo un móvil pasional, ya que la víctima presuntamente acosaba a uno de los capturados. Ambos fueron ubicados y arrestados en el municipio de Apastepeque, en la zona norte del departamento.

Los detenidos serán remitidos a las autoridades competentes por los delitos de homicidio y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.

