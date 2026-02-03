TSE habilita preenrolamiento para jóvenes que cumplirán 18 años antes de las elecciones de 2027

Día a Día News

ElSalvador–El Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió el período de preenrolamiento para los salvadoreños que cumplirán 18 años entre el 1.º de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027, con el objetivo de garantizar que puedan participar en las elecciones generales del 28 de febrero de 2027.

El proceso permitirá que quienes alcancen la mayoría de edad antes de esa fecha se inscriban oportunamente en el registro electoral y ejerzan su voto por primera vez para elegir presidente, diputados y concejos municipales.

El TSE informó además que los salvadoreños residentes en el exterior pueden realizar el trámite de su Documento Único de Identidad (DUI) y el preenrolamiento en los consulados y puntos habilitados en coordinación con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

El período estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026, durante ese tiempo, los jóvenes podrán acudir a los duicentros autorizados junto con su responsable y partida de nacimiento. El TSE recordó que tanto el preenrolamiento como la obtención del DUI por primera vez son trámites gratuitos dentro del territorio nacional.

La institución explicó que durante la gestión se tomarán datos personales, fotografía y huellas dactilares. Además, reiteró que continúa habilitado el proceso de cambio de domicilio en el DUI, el cual podrá realizarse hasta el 27 de febrero de 2026.

“Votar cerca de casa es posible si actualizas tu dirección en el DUI. Si cambiaste de municipio o departamento, tienes hasta el 27 de febrero de 2026 para modificar tu domicilio en tu duicentro de preferencia”, recordó el organismo electoral.

